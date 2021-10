Anton Siekel bude ďalej viesť Slovenský olympijský a športový výbor

Bratislava 15. októbra (TASR) – Anton Siekel povedie Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v ďalšom volebnom období až do OH v Paríži 2024. Rozhodlo o tom 60. valné zhromaždenie SOŠV v Bratislave, Siekel kandidoval na prezidentský post ako jediný.



Siekela zvolili na štyri roky v novembri 2016 po olympijských hrách v Riu de Janeiro, ďalšie voľby sa mali konať vlani v novembri po hrách v Tokiu. No keďže svet zasiahla pandémia koronavírusu, predĺžil sa aj olympijský cyklus a voľby presunuli na ďalší rok.



Okrem prezidenta zvolilo valné zhromaždenie aj členov výkonného výboru, predsedu dozornej rady a zároveň kontrolóra SOŠV, členov dozornej rady, ombudsmana a aj individuálnych členov SOŠV.



Právo hlasovať mali len členovia SOŠV, 81 právnických a 11 fyzických osôb. Uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia bola 97 percentná. Delegáti spolu disponovali 124 hlasmi, keďže v súlade so stanovami mali zväzy olympijských športov dva hlasy. Siekel získal 108 hlasov od 32 olympijských športových zväzov a 44 neolympijských. Zástupcovia 10 členských subjektov (4+6) so 14 hlasmi sa zdržali hlasovania.



„Aj keď som bol jediný kandidát, je to dôležitý akt. Vyjadruje to dôveru hnutia a je to aj vizitka činnosti, ktorú sme za plynulých päť rokov urobili. Nie je to len vizitka pre mňa, ale pre celý tím. Teším sa, že počet hlasov nás utvrdil v tom, že robíme dobrú robotu," uviedol Siekel po zvolení.



Aj na funkciu ombudsmana bol len jeden kandidát a to doterajší ombudsman Ľubomír Fogaš. Na zvolenie potreboval získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov.