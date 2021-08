Parastolná tenistka Kánová si zahrá o zlato

Tokio 28. augusta (TASR) - Slovenská parastolná tenistka Alena Kánová postúpila na paralympijských hrách v Tokiu do finále po víťazstve 3:1 nad Kórejčankou Lee Mi-gyu. O zlato bude hrať v nedeľu o 9.45 SELČ proti Číňanke Süe Ťüan.



Kánová pridá do svojej zbierky piatu medailu. V Sydney 2000 sa tešila z najcennejšieho kovu, z Atén 2004 si priviezla striebro a bronz získala v Pekingu 2008 i Londýne 2012. Istotu medaily mala už po štvrťfinálovom víťazstve 3:0 nad Švédkou Annou Carin Ahlquistovou, keďže v Tokiu sa o tretie miesto nehrá.



"Začiatok turnaja bol zlý, ale potom som sa naštartovala. Forma mi graduje a som rada, že som sa dostala až do boja o zlato," citoval Kánovú oficiálny web Slovenského paralympijského výboru. Slovenka je jedinou Európankou v najlepšej štvorici vo svojej kategórii zdravotného znevýhodnenia. "A to som sa v noci nevyspala. Ešte okolo polnoci som s trénerom rozoberala taktiku na Kórejčanku," priznala.



Keď Kórejčanka prvé dva sety prehrala, zmenila taktiku a v treťom dovolila Slovenke uhrať len dve loptičky. Lepšie začala aj štvrtý set, no Kánová ju už do náskoku nepustila a napokon si ho uchmatla vo svoj prospech. "V tom treťom mi ušla dosť vysoko, nevedela som ju dobehnúť. Aj preto som vedela, že musím zvládnuť štvrtý set. Piaty by už boli nervy. Ťahali sme sa bod po bode, tú loptičku som tlačila očami a pomohlo. Je to skvelý pocit," opisovala priebeh semifinále slovenská reprezentantka.



Vo finále ju čaká súperka, ktorá ju na predchádzajúcej paralympiáde v Riu 2016 obrala o možnosť bojovať o medaily. "Prehrala som tesne, 2:3. Dlho ma to potom mrzelo, lebo už v Brazílii som chcela hrať o medaily," spomína na nešťastnú prehru. Číňanka bude ťažký oriešok. "Uvidím, ako sa vyspím, dokážem si oddýchnuť a či mi forma a koncentrácia vydrží. No budem bojovať a vydám zo seba maximum," sľubuje Kánová.