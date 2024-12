Walshová prekonala svetový rekord na 50 m motýlik

Budapešť 10. decembra (TASR) - Americká plavkyňa Gretchen Walshová prekonala na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne svetový rekord v disciplíne motýlik na 50 m. Dvadsaťjedenročná Američanka vylepšila v Budapešti doterajší najlepší svetový čas Švédky Therese Alshammarovej z roku 2009 o 36 stotín. V rovnakej rozplavbe figurovala s Walshovou aj slovenská reprezentantka Lillian Slušná, ktorá stratila na víťazku 2,21 sekundy a do finále nepostúpila.



Alshammarovej rekord vydržal bez zmeny až 5498 dní. V rámci súťaženia v budapeštianskej Duna aréne to bol podľa oficiálneho webu World Aquatics (WA) celkovo 37. svetový rekord v histórii. Druhá najrýchlejšia plavkyňa spomedzi postupujúcich Arina Surkovová z Ruska so statusom neutrálnej športovkyne zaostala o 76 stotín.