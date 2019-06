Sagan vyhral 3. etapu Okolo Švajčiarska a oblečie si žltý dres

Jeho víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Osemnásť kilometrov pred cieľom dostal defekt predného kolesa, no po rýchlej výmene sa bez problémov vrátil späť do balíka.

Murten 17. júna (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa stal víťazom pondelkovej 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska, ktoré preňho slúžia ako generálka na Tour de France. Sagan nemal súpera v šprinte do krátkeho kopca, po triumfe v 162 km dlhej etape z Flamattu do Murtenu sa oblečie do žltého dresu pre lídra celkovej klasifikácie. Na druhom mieste prišiel do cieľa Talian Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step), tretí finišoval Nemec John Degenkolb (Trek - Segafredo).



Trojnásobný majster sveta svoju rekordnú zbierku, ktorá obsahuje už 17 etapových víťazstiev na podujatí. V priebežnom poradí má Sagan desaťsekúndový náskok pred Dánom Kasperom Asgreenom (Deceuninck - Quick-Step).



Jeho víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Osemnásť kilometrov pred cieľom dostal defekt predného kolesa, no po rýchlej výmene sa bez problémov vrátil späť do balíka. V dramatickej koncovke zakončenej 7-percentným stúpaním v záverečných 200 metroch etapy si vybudoval skvelú pozíciu a suverénne zvíťazil.