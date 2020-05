Britská vláda odsúhlasila spustenie súťaží od 1. júna

Manchester 30. mája (TASR) - Po takmer trojmesačnej prestávke zavinenej pandémiou koronavírusu sa všetky profesionálne športové súťaže v Anglicku môžu od pondelka 1. júna opätovne rozbehnúť. Britská vláda v sobotu odsúhlasila spustenie vrcholového súťaženia, zatiaľ však bez divákov a za splnenia prísnych hygienických predpisov. Zelenú dostal aj reštart anglickej futbalovej Premier League, naplánovaný na 17. júna.



Všetky súťaže a športové podujatia musia byť v súlade s vládnym bezpečnostným protokolom. Od pondelka sa tak rozbehnú dostihové i snookerové súťaže. Prvým väčším podujatím, ktoré sa bude konať po koronapauze, by mali byť v sobotu 6. júna dostihové preteky 2000 Guineas Stakes.



"Čakanie sa skončilo. Britský šport bude čoskoro späť, v bezpečnom a prísne kontrolovanom prostredí," uviedol v stanovisku Oliver Dowden, tajomník výboru pre kultúru, médiá a šport. Premier League by mala opäť odštartovať duelom medzi úradujúcim majstrom Manchestrom City a Arsenalom Londýn, na 17. júna naplánovali aj ďalší dohrávaný súboj Aston Villy so Sheffieldom United. Zápasy 30. kola sa uskutočnia 19. až 21. júna.



Vládne opatrenie nepočíta s divákmi v hľadisku. Hráčom odporúča cestovať na zápasy individuálne a udržiavať dvojmetrové rozstupy napríklad pri diskusiách s rozhodcom či oslavách gólov. Džokeji budú musieť v sedlách nosiť rúška.



Kabinet zatiaľ nepovolil amatérsky a kondičný šport. Cvičiť alebo trénovať spoločne môže vonku maximálne šesť ľudí, samozrejme, pri požadovaných rozstupoch. Dosiaľ sa takto mohli stretnúť len dvaja ľudia, pokiaľ neboli z rovnakej domácnosti, informovala agentúra AP.