Asociácia hokejových klubov štart extraligy ešte nevzdala, ide rokovať

Bratislava 29. septembra (TASR) - Zástupcovia klubov najvyššej slovenskej hokejovej súťaže veria, že ešte dokážu zvrátiť hrozbu zákazu konania športových podujatí od 1. októbra. Na svojom utorkovom zasadnutí vo Zvolene sa dohodli, že budú intenzívne rokovať so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivanom Husárom, splnomocnencom vlády pre mládež a šport Karolom Kučerom a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom a budú ich presviedčať o zmene opatrení, aby sa mohol nový ročník Tipos extraligy začať v pôvodne stanovenom termíne 2. októbra 2020.



Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) uviedla, že pokiaľ v rokovaniach neuspeje, kluby dokážu finančne vydržať v tréningovom procese bez súťažných zápasov jeden až dva mesiace. "Chápeme momentálnu situáciu, aká je zo zdravotného pohľadu, ale myslím si, že sa nemôže zastaviť športový svet. Nemôžeme zastaviť profesionálny, ani mládežnícky šport. Sme v kontakte s vládnymi činiteľmi, tie včerajšie informácie, ktoré padli, neboli jasne definované, že ako by to malo fungovať. Pokiaľ som dostala správne informácie, tak dnes a zajtra ešte sedí vláda a dá za tým definitívnu bodku a potom budeme múdrejší a budeme vedieť, či naozaj tú súťaž toho 2. októbra začať nemôžeme," uviedla po zasadnutí riaditeľka APHK Aneta Büdiová.



Od 1. októbra sa budú mocť konať iba tie športové podujatia, ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Podľa APHK je takéto testovanie v praxi nezrealizovateľné.