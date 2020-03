Talianska vláda zakázala účasť fanúšikov na športových podujatiach

Rím 4. marca (TASR) – Talianska vláda zakázala v stredu účasť fanúšikov na všetkých športových podujatiach v krajine. Opatrenie zatiaľ platí do 3. apríla a súvisí so šírením nového koronavírusu. Informovali o tom agentúra AP a portál Sky Sports.



Taliansko je najviac postihnutá európska krajina, zaznamenala vyše 100 úmrtí a viac než 3000 nakazených. Vláda zareagovala v stredu večer dekrétom, ktorým rozšírila doterajšie obmedzenia. Podľa AP sa počas nastávajúceho víkendu odohrá za zatvorenými dverami kompletný program najvyššej futbalovej súťaže, no vedenie Serie A to zatiaľ nepotvrdilo. Pred najnovším nariadením odložilo obe odvety semifinále Coppa Italia medzi Juventusom Turín a AC Miláno, ako aj medzi SSC Neapol a Interom Miláno, kde pôsobia tiež slovenskí reprezentanti Stanislav Lobotka (Neapol) a Milan Škriniar (Inter). Minulý týždeň odložili šesť ligových zápasov vrátane prestížneho duelu Juventus - Inter, odohrali sa štyri.



V dotknutom období má Juventus 17. marca privítať Olympique Lyon v odvete osemfinále Ligy majstrov, Inter a AS Rím hrajú osemfinále Európskej ligy proti FC Getafe, resp. FC Sevilla. Inter absolvoval odvetu šesťnásťfinále EL s Ludogorcom Razgram na prázdnom štadióne.



V prípade konanie bude bez divákov aj finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní, ktoré je v Cortine d'Ampezzo naplánované od 16. do 22. marca. Či sa uskutoční, rozhodne Rada Medzinárodnej lyžiarskej federácie v piatok o 17 00 h. Na stanovisko čaká aj slovenská reprezentantka Petra Vlhová, ktorá je v hre o glóbusy za celkové poradie, hodnotenie slalomu, obrovského slalomu aj paralelných súťaží. Najbližšie podujatie žien je na programe od 12. do 14. marca vo švédskom Are, kde sa pôjdu záverečný paralelný slalom ročníka i obe technické disciplíny. Na čele celkového poradia SP figuruje Talianka Federica Brignoneová s náskokom 153 bodov pred obhajkyňou veľkého glóbusu Mikaelou Shiffrinovou z USA, ktorá prerušila sezónu po úmrtí otca. Vlhová na tretej priečke zaostáva za líderkou o 189 bodov, je však na čele hodnotenia slalomu aj paralelných súťaží. V klasifikácii obrovského slalomu jej patrí druhá pozícia s odstupom 74 bodov na Brignoneovú.



Fanúšikovia nezavítajú ani na kvalifikačné stretnutie Davisovho pohára tenistov, Taliani hostia Kórejskú republiku v Cagliari na Sardínii. Ohrozený je tiež súboj ragbyového šampionátu Six Nations, na Olympijskom štadióne v Ríme si 14. marca majú zmerať sily Taliansko s Anglickom. Uplynulý víkend zrušili v Dubline zápas Írsko - Taliansko.



Už v nedeľu zakázali do 8. marca všetky športové podujatia v regiónoch Lombardsko, Benátsko a Emilia-Romagna. Lombardsko je epicentrum šírenia koronavírusu v Taliansku, ohniská sú aj v ďalších dvoch severných regiónoch. Vláda neprijala opatrenia len v športovej sfére, do 15. marca zavrela všetky školy a univerzity.