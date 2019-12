Vlhová a vodácka hliadka triumfovali v ankete Športovec roka 2019

Výsledky ankety KŠR Športovec roka 2019:

Bratislava 19. decembra (TASR) – Lyžiarka Petra Vlhová a vodnoslalomárska hliadka troch kanoistov získali ocenenia najlepší jednotlivec a najlepší kolektív v ankete slovenský Športovec roka 2019. Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) vyhlásili vo štvrtok počas slávnosti v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, premiérovo triumfovala majsterka sveta v obrovskom slalome. Za zjazdárskou hviezdou globálneho rozmeru skončili víťazi z predchádzajúcich dvoch rokov a trojnásobní najúspešnejší v ankete – biatlonistka Anastasia Kuzminová a cyklista Peter Sagan.V kategórii kolektívov najviac hlasov dostala hliadka vodných slalomárov 3xC1 mužov (Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš), ktorá si deviatykrát za sebou vybojovala na majstrovstvách sveta v Seu d'Urgell titul. Druhé miesto obsadila hokejbalová reprezentácia Slovenska, tretí skončil štvorkajak rýchlostných kanoistov na olympijskej trati 500 m.V tohtoročnej ankete hlasovalo 91 členov KŠR SSN, čo je druhý najnižší počet odovzdaných lístkov v histórii. Hlasy dostalo 38 jednotlivcov a 12 športových kolektívov. Za Športovú legendu na slávnosti vyhlásili niekdajšieho úspešného atléta, bežca na 800 a 1500 m Jozefa Plachého.Vlhová sa stala po Martine Moravcovej, Elene Kaliskej, Anastasii Kuzminovej a Zuzane Rehák-Štefečekovej piatou ženou, ktorá triumfovala v tradičnej novinárskej ankete v ére samostatnosti. Pred dvoma rokmi bola členkou najúspešnejšieho slovenského kolektívu roka. Rekordérkou v 27-ročnej histórii slovenskej ankety zostáva naďalej plavkyňa Martina Moravcová (šesť prvenstiev). O dve víťazstvá menej má vodný slalomár Michal Martikán. Z minulých víťazov dostala tento rok hlasy okrem Kuzminovej a Sagana aj Rehák-Štefečeková. Meno Petry Vlhovej nechýbalo na ani jednom hlasovacom lístku, pričom 71-krát bola prvá, šestnásťkrát druhá, dvakrát tretia, raz štvrtá i piata. Mená Kuzminovej a Sagana chýbali len na jednom lístku. Najväčší boj v desiatke bol o 7. miesto, do posledného momentu hlasovania sa oň uchádzali biatlonistka Paulína Fialková, strelkyňa Danka Barteková a vodný slalomár Matej Beňuš. Napokon Fialková predstihla o jeden bod Bartekovú a o päť Beňuša. Až záverečný deň hlasovania rozhodol o zložení kompletnej desiatky, deväť mien bolo istých takmer už od začiatku, ale na 10. priečke priebežného poradia sa striedali Henrieta Farkašová s Milanom Škriniarom. Napokon z ich súboja vyšiel úspešnejšie futbalista Interu Miláno a premiérovo sa dostal do top10 ankety. Najúspešnejšiu slovenskú paralympioničku zdolal o desať bodov.Okrem Škriniara je nováčik medzi desiatkou laureátov tenista Filip Polášek. Stálicou ankety je Peter Sagan, ktorý sa v top10 objavil prvýkrát v roku 2011 a odvtedy nechýbal ani raz a s výnimkou 2014 bol vždy na pódiu. Sedemkrát sa medzi desiatku najúspešnejších športovcov a športovkýň na Slovensku dostala Anastasia Kuzminová, šesťkrát Zdeno Chára. Petra Vlhová je v top10 po štvrtý raz, Matej Beňuš tretíkrát. Po dvoch druhých a piatich tretích miestach vystúpila na vrchol vodnoslalomárska hliadka 3xC1. Hokejbalisti sa do elitnej trojky kolektívov dostali premiérovo. Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení sú už stálice ankety, veď jej laureátmi boli doteraz desaťkrát. Divácku cenu v kategórii olympijský šport získala Vlhová, v neolympijských športoch bojovník MMA Attila Végh.1. PETRA VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie 883 (71 – 16 – 2) 91x2. ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon 790 (13 – 58 – 10) 90x3. PETER SAGAN, cyklistika 682 (5 – 9 – 50) 90x4. JÁN VOLKO, atletika 460 (1 – 6 – 9) 81x5. ZDENO CHÁRA, ľadový hokej 439 (0 – 0 – 10) 83x6. FILIP POLÁŠEK, tenis 333 (0 – 1 – 1) 79x7. PAULÍNA FIALKOVÁ, biatlon 263 (0 – 0 – 3) 56x8. DANKA BARTEKOVÁ, streľba 262 (0 – 0 – 3) 61x9. MATEJ BEŇUŠ, vodný slalom 258 (0 – 0 – 0) 67x10. MILAN ŠKRINIAR, futbal 109 (0 – 0 – 1) 33x---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------11. HENRIETA FARKAŠOVÁ 99 (0 – 1 – 0) 30x (navádzačka Natália Šubrtová), parazjazdové lyžovanie12. PETER GELLE, rýchlostná kanoistika 51 (1 – 0 – 0) 18x13. JOZEF METELKA, paracyklistika 51 (0 – 0 – 0) 16x14. TOMÁŠ TATAR, hokej 48 (0 – 0 – 0) 15x15. VERONIKA VADOVIČOVÁ, paralympijské, streľba 35 (0 – 0 – 0) 10x16. MARTIN VACULÍK, motorizmus, plochá dráha 32 (0 – 0 – 0) 14x17. ALEXANDER SLAFKOVSKÝ, vodný slalom 29 (0 – 0 – 0) 11x18. ANDREJ CSEMEZ, box 25 (0 – 0 – 1) 7x19. VIKTÓRIA KUŽMOVÁ, tenis 18 (0 – 0 – 0) 7x20. HUBERT OLEJNIK, streľba 18 (0 – 0 – 0) 4x21. MARIANA PETRUŠOVÁ, rýchlostná kanoistika 18 (0 – 0 – 0) 7x22. MONIKA CHOCHLÍKOVÁ, thajský box, kickbox 16 (0 – 0 – 1) 4x23. MARTINA HRAŠNOVÁ, atletika 15 (0 – 0 – 0) 6x24. MAREK KUBAČKA 10 (0 – 0 – 0) 3x (navádzačka Mária Zaťovičová), parazjazdové lyžovanie25. ATTILA VÉGH, MMA 10 (0 – 0 – 0) 2x26. TAJMURAZ SALKAZANOV, zápasenie 8 (0 – 0 – 0) 3x27. MAREK HAMŠÍK, futbal 7 (0 – 0 – 0) 2x28. MARTIN DÚBRAVKA, futbal 7 (0 – 0 – 0) 3x29. SNEŽANA BABAJEVOVÁ, pretláčanie rukou 6 (0 – 0 – 0) 2x30. PATRIK JÁNY, streľba 6 (0 – 0 –0) 5x31. ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, streľba 5 (0 – 0 – 0) 1x32. BARBORA BALÁŽOVÁ, ĽUBOMÍR PIŠTEJ, stolný tenis 3 (0 – 0 – 0) 3x33. INGRIDA SUCHÁNKOVÁ, karate 2 (0 – 0 – 0) 1x33. JAKUB GRIGAR, vodný slalom 2 (0 – 0 – 0) 1x33. MIROSLAV HARAUS 2 (0 – 0 – 0) 1x (navádzač Maroš Hudík), parazjazdové lyžovanie36. JAROSLAV MARTINUSÍK, hokejbal 1 (0 – 0 – 0) 1x36. VLADIMÍR HOLOTA, kulturistika 1 (0 – 0 – 0) 1x36. MARIANNA JAGERČÍKOVÁ, skialpinizmus 1 (0 – 0 – 0) 1xPri rovnosti bodov rozhodovali vyšší počet lepších umiestnení. V prvom stĺpci je počet bodov, v zátvorke umiestenie na prvých troch miestach, na konci počet uvedenia mena na anketových lístkoch (spomedzi 91 hlasujúcich)1. HLIADKA VODNÝCH SLALOMÁROV 3xC1 159 (33 – 25 – 10) 68x (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš)2. HOKEJBALISTI SLOVENSKA 109 (21 – 19 – 8) 48x3. ŠTVORKAJAK NA 500 METROV 96 (19 – 15 – 9) 43x (Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek)---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------4. FUTBALISTI SLOVANA BRATISLAVA 65 (6 – 13 – 21) 40x5. VOLEJBALISTKY SR 38 (4 – 5 – 16) 25x6. BIATLONOVÁ ŠTAFETA ŽIEN SR NA 4x6 KM 28 (4 – 3 – 10) 17x(Ivona Fialková, Terézia Poliaková, Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková)7. DRUŽSTVO STRELKÝŇ NA SKEET 19 (2 – 2 – 9) 13x (Danka Barteková, Lucia Kopčanová, Veronika Sýkorová)8. ŠTVORKAJAK NA 1000 METROV 18 (1 – 5 – 5) 11x (Denis Myšák, Ákos Gacsal, Juraj Tarr, Gábor Jakubík)9. DRUŽSTVO PARASTRELCOV V TÍMOVOM MIXE VO VZDUCHOVEJ PUŠKE 60 V STOJI R10 (Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský) 7 (0 – 2 – 3) 5x10. PARAHOKEJISTI SR 3 (1 – 0 – 0) 1x11. HOKEJISTI HC 05 BANSKÁ BYSTRICA 2 (0 – 1 – 0) 1x11. KOLKÁRI ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ 2 (0 – 1 – 0) 1x