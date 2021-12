Tituly Športovec roka 2021 pre fenomenálnu Petru Vlhovú a K4

Historický prehľad víťazov ankety Športovec roka



VÍŤAZI ANKETY ŠPORTOVEC ROKA (1993 - 2021)



JEDNOTLIVCI



1993 Martina Moravcová (plávanie)



1994 Milan Dvorščík (cyklistika)



1995 Martina Moravcová (plávanie)



1996 Michal Martikán (vodný slalom)



1997 Michal Martikán (vodný slalom)



1998 Martina Moravcová (plávanie)



1999 Jozef Gönci (športová streľba)



2000 Martina Moravcová (plávanie)



2001 Martina Moravcová (plávanie)



2002 Peter Bondra (ľadový hokej)



2003 Martina Moravcová (plávanie)



2004 Elena Kaliská (vodný slalom)



2005 Dominik Hrbatý (tenis)



2006 Radoslav Židek (snoubording)



2007 Michal Martikán (vodný slalom)



2008 Michal Martikán (vodný slalom)



2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)



2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)



2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)



2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2016 Matej Tóth (atletika)



2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)







KOLEKTÍVY



1993 basketbalistky Slovenska



1994 hokejisti Slovenska



1995 hokejisti Slovenska



1996 basketbalistky SCP Ružomberok



1997 basketbalistky Slovenska



1998 štafeta biatlonistiek Slovenska



1999 basketbalistky SCP Ružomberok



2000 hokejisti Slovenska



2001 štvorkajak Slovenska



2002 hokejisti Slovenska



2003 štvorkajak Slovenska



2004 štvorkajak Slovenska



2005 daviscupový tím tenistov Slovenska



2006 štvorkajak Slovenska



2007 štvorkajak Slovenska



2008 štvorkajak Slovenska



2009 futbalisti Slovenska



2010 futbalisti Slovenska



2011 volejbalisti Slovenska



2012 hokejisti Slovenska



2013 basketbalistky Good Angels Košice



2014 futbalisti Slovenska



2015 futbalisti Slovenska



2016 štvorkajak Slovenska



2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní



2018 biatlonová štafeta žien SR



2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1



2020 futbalisti Slovenska



2021 štvorkajak Slovenska







ŠPORTOVÁ LEGENDA



2010 Ján Zachara, box



2011 Jozef Golonka, ľadový hokej



2012 Jozef Adamec, futbal



2013 Anton Frolo, hádzaná



2014 Eva Šuranová, atletika



2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie



2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika



2017 Jozef Pribilinec, atletika



2018 Stanislav Kropilák, basketbal



2019 Jozef Plachý, atletika



2020 Igor Liba, ľadový hokej



2021 Miloslav Mečíř



Bratislava 20. decembra (TASR) – Lyžiarka Petra Vlhová a štvorkajak rýchlostných kanoistov získali ocenenia najlepší jednotlivec a najlepší kolektív v ankete slovenský Športovec roka 2021. Vlhová obhájila vlaňajšie prvenstvo, triumfovala po tretí raz za sebou. Druhá skončila strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, tretí bol vodný slalomár Jakub Grigar.Medzi kolektívmi sa na druhom mieste umiestnili hokejisti SR, tretie miesto obsadila hliadka vodných slalomárov 3xC1.Pandémia koronavírusu neumožnila, aby výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) vyhlásili na slávnostnom galavečere. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) preto pripravil vyhodnotenie ankety za účasti niekoľkých laureátov, na ktorom sa verejnosť dozvedela poradie. Slávnostný akt prebehol v priestoroch stálej expozície Slovenského olympijského a športového múzea – Výstavnej siene prof. V. Černušáka v Dome športu v Bratislave.V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, zaknihovala Vlhová hetrik. Dvadsaťšesťročná slovenská lyžiarka získala v uplynulej sezóne veľký krištáľový glóbus za triumf v celkovom hodnotení Svetového pohára, keď nazbierala 1416 bodov. Zaznamenala tak jeden z najprenikavejších výsledkov celého slovenského športu.Vlhovej meno sa objavilo na všetkých na anketových lístkoch, celkovo 121-krát. Až 80 novinárov ju dalo na prvé miesto, 36 na druhé a jeden na tretie. Medzi kolektívmi sa štvorkajak objavil na 118 hlasovacích lístkoch, z toho 108-krát na prvom mieste.Ocenenie Športová legenda tento rok dostal olympijský víťaz v tenise Miloslav Mečíř, paralympionikom roka sa stal Jozef Metelka. Za Talent roka vyhlásila Nadácia SOŠV cyklistu Martina Svrčeka. Komisia neolympijských športov SOŠV určila za najlepšieho v neolympijských športoch v roku 2021 kulturistu Vladimíra Holotu.Klub športových redaktorov SSN tiež tradične udelil Cenu Štefana Mašlonku za poskytnutie najlepších tlačových služieb v roku 2021 organizátorom majstrovstiev sveta v kanoistike na divokej vode a vodnom zjazde v Čunove a usporiadateľom medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.(zjazdové lyžovanie)Prvá Slovenka, ktorá získala veľký krištáľový glóbus za prvenstvo v celkovom hodnotení Svetového pohára nielen v zjazdovom lyžovaní, ale v zimných športoch vôbec. Od začiatku roka 2021 vyhrala slalomy SP v Záhrebe, Aare a dvakrát v Levi a obrovský slalom v Jasnej. V roku 2021 skončila na majstrovstvách sveta v Cortine d’Ampezzo druhá v kombinácii i v slalome. Jedna z najväčších osobností súčasného svetového zjazdového lyžovania.Narodená 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a Ski teamu Vlha Liptovský Mikuláš. Tréner Mauro Pini (v sezóne 2020/21 Livio Magoni).Medzi laureátmi ankety (top 10 do roku 2019, top 5 v roku 2020, top 10 v roku 2021) je šiesty raz. Vlani a predvlani vyhrala, v roku 2018 bola štvrtá, v roku 2017 skončila druhá a v roku 2016 desiata. Pred štyrmi rokmi bola aj členkou víťazného miešaného družstva zjazdárov.(športová streľba)Olympijská víťazka v streľbe. Na olympijských hrách v Tokiu trafila v kvalifikácii všetkých 125 terčov a utvorila absolútny svetový rekord. Finále vyhrala v olympijskom rekorde. V súťaži mix tímov bola spolu s Erikom Vargom na OH v Tokiu štvrtá. Víťazka pretekov Svetového pohára v Nai Dillí.Narodená 15. januára 1984 v Nitre. Členka ŠKP Trnava a Športového centra polície Bratislava. Tréner Branislav Slamka.V top 10 ankety je po siedmy raz. Predtým v roku 2012 vyhrala, v roku 2018 bola tretia, v 2008 skončila štvrtá, 2011 aj 2015 ôsma a 2010 deviata.(vodný slalom)Prvý slovenský kajakár, ktorý získal vo vodnom slalome olympijskú medailu. Na OH v Tokiu skončil druhý v K1 mužov. Úspešný rok podčiarkol aj triumfom v pretekoch Svetového pohára v nemeckom Markkleebergu. Na MS v Čunove útočil na zlato, chyba v závere ho poslala na 7. miesto. Po súťaži hliadok 3xK1 mu na svetovom šampionáte zavesili na krk striebornú medailu.Narodený 27. apríla 1997 v Liptovskom Mikuláši. Člen VŠC Dukla Banská Bystrica. Tréner Stanislav Gejdoš.Medzi laureátmi ankety je premiérovo.(golf)Prvý reprezentant Slovenska v golfe, ktorý sa predstavil na olympijských hrách a hneď získal aj medailu. V Tokiu si vybojoval po skvelom štvrtom kole, v ktorej zahral rekord ihriska, striebornú medailu.Narodený 2. apríla 1976 v Durbane. Člen Junior Golf Foundation.V Top10 ankety Športovec roka je prvýkrát.(ľadový hokej)Jedna zo stálic v zostave Tampy Bay Lightning, s ktorou sa mu podarilo obhájiť Stanleyho pohár. V základnej časti sezóny 2020/21 nastúpil v 46 stretnutiach, strelil 5 gólov a pridal 13 asistencií. Na ceste za Stanleyho pohárom v 21 stretnutiach dosiahol 10 kanadských bodov (1+9). Jedna z prvých volieb trénerského štábu Lightning pri oslabeniach.Narodený 28. mája 1997 v Košiciach. Člen klubu NHL Tampa Bay Lightning. Tréner Jon Cooper. Medzi laureátmi ankety je druhýkrát, vlani bol tretí.(tenis)Rok začal triumfom vo štvorhre na Australian Open v Melbourne po boku Chorváta Ivana Dodiga. Po olympijských hrách v Tokiu, kde sa vo štvorhre prebojoval spolu s Lukášom Kleinom do osemfinále, spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom vyhrali štvorhru na turnaji Masters v Indian Wells, zahrali si finále v San Diegu a boli v semifinále na US Open i v Miami. S Dodigom sa predstavili na Turnaji majstrov.Narodený 21. júla 1985 vo Zvolene. Člen klubu TK LOVE 4 tennis Bratislava. Tréneri Erik Csarnakovics, Leoš Friedl, Pavel Šmela.V top 10 ankety je druhýkrát, v roku 2019 skončil šiesty.(futbal)Opora zadných radov slovenskej futbalovej reprezentácie i talianskeho Interu Miláno. V strede obrany dominuje, má výbornú pozičnú hru, veľmi dobre hlavičkuje, môže hrať aj na pozícii defenzívneho stredopoliara. S Interom získal taliansky titul, strelecky sa presadil v reprezentácii aj na EURO 2020 i v klube v Lige majstrov.Narodený 11. februára 1995 v Žiari nad Hronom. Futbalista Interu Miláno. Tréneri v klube Antonio Conte (počas sezóny 2020/21) a Simone Inzaghi, tréner v reprezentácii Štefan Tarkovič.V top 10 ankety je tretíkrát, v roku 2019 bol desiaty, vlani deviaty.PETER SAGAN (cyklistika)Jedna z najviac rešpektovaných cyklistických hviezd súčasnosti. Počas roka 2021 absolvoval 71 súťažných dní, počas ktorých dosiahol päť prvenstiev vrátane celkového víťazstva na pretekoch Okolo Slovenska. V top 10 vo výsledkových listinách bol 23-krát. Vyhral cyklaménový dres pre najlepšieho v bodovacej súťaži na Gire d’Italia, kde uspel v 10. etape.Narodený 26. januára 1990 v Žiline. Počas roku 2021 člen tímu Bora-Hansgrohe.Stálica ankety, medzi laureátmi (top 10 do roku 2019 a potom 2021, top 5 v roku 2020) je už jedenásty raz za sebou. V rokoch 2013, 2015 a 2017 zvíťazil, v rokoch 2012, 2016, 2018 a 2020 bol druhý, 2011 a 2019 tretí a v roku 2014 piaty.(paracyklistika)Paralympionik roka 2020 obhájil na paralympijských hrách v Tokiu zlato z Ria de Janeiro 2016 v dráhovej cyklistike stíhacích pretekoch na 4 km, kde súperov doslova deklasoval a finále sa skončilo už po 2250 m. Medailovú zbierku v Tokiu rozšíril aj o striebro z časovky na ceste a bronz z dráharského pevného kilometra.Narodený 8. septembra 1986 v Piešťanoch. Tréneri Kyleigh Manners, Tom Kirk.Medzi laureátmi ankety je premiérovo.(ľadový hokej)Opora slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorej výraznou mierou pomohol k prvému postupu od roku 2013 do štvrťfinále majstrovstiev sveta i k postupu na olympijský turnaj do Pekingu. Najlepší útočník MS v Rige podľa direktoriátu turnaja. Darilo sa mu aj vo švédskej lige v drese Leksandu IF. Od novej sezóny je opora ruského Avangardu Omsk v KHL.Narodený 2. augusta 1995 v Žiline. Člen Avangdardu Omsk, v sezóne 2020/21 hráč Leksandu IF. Tréneri Björn Hellkvist (Leksand), Bob Hartley (Avangard) a Craig Ramsay (reprezentácia).Medzi laureátmi ankety je premiérovo.Počas roka 2021 v ňom stabilne sedela trojica Samuel Baláž, Denis Myšák a Adam Botek. Na olympijských hrách v Tokiu pri bronzovej jazde sedel v lodi Erik Vlček, na majstrovstvách sveta v Kodani (striebro) a európskom šampionáte v Poznani (striebro) ho nahradil Csaba Zalka.Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení sú už stálice ankety, veď jej laureátmi boli doteraz jedenásťkrát. Za výsledky na kratšej dištancii sa do top 3 ankety dostali siedmykrát. V rokoch 2001, 2003, 2006 a 2007 zvíťazili, v rokoch 2002 a 2019 boli tretí.Na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige sa tím Craiga Ramsayho prebojoval prvýkrát po ôsmich rokoch do štvrťfinále, v ktorom nestačil na tím USA. V auguste zvládol reprezentačný tím po víťazstvách nad Rakúskom, Poľskom a dráme s Bieloruskom olympijskú kvalifikáciu a prebojoval sa na ZOH do Pekingu. Hokejisti sa objavili v top 3 kolektívov prvýkrát od roku 2012.Hokejisti Slovenska v rôznom zložení vyhrali anketu v kategórii kolektívov v minulosti päťkrát (1994, 1995, 2000, 2002, 2012), päťkrát boli doteraz aj druhí (1993, 2003, 2004, 2006, 2010).Trojica Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš získala po piatich rokoch titul majstrov Európy, keď triumfovali na šampionáte v talianskej Ivrei. Na majstrovstvách sveta v Čunove štartoval v hliadkach namiesto Martikána Marko Mirgorodský. Slovensko síce prvýkrát od roku 2009 nezískalo na MS v hliadkach singlkanoistov zlato, aj bronzová medaila bola v nabitej konkurencii cenná.V minulosti hliadka singlkanoistov (v rôznom zložení) v novinárskej ankete bola v roku 2019 prvá, v rokoch 1997 aj 2014 druhá, v rokoch 2003, 2007, 2013, 2017 i 2018 tretia.Narodil sa 19. mája 1964 v Bojniciach. K tenisu ho priviedol v Prievidzi otec Ladislav, jeho prvý tréner.Na olympijských hrách v Soule 1988 získal zlato vo dvojhre a bronz vo štvorhre s Milanom Šrejberom. S Helenou Sukovou sa stali prvými víťazmi Hopmanovho pohára v Perthe (1989), neoficiálnych MS v miešaných družstiev. Vo dvojhre bol finalista na dvoch grandslamových turnajoch: US Open 1986 a Australian Open 1989.Vo svetovom rebríčku sa dostal vo februári 1988 vo dvojhre až na 4. miesto a o mesiac neskôr na tú istú pozíciu aj vo štvorhre. Vyhral 11 singlových podujatí ATP, vrátane olympijského turnaja v Soule. S Tomášom Šmídom zvíťazil na MS ATP vo štvorhre 1987.Za Československo odohral v Davisovom pohári 23 víťazných (5 z nich vo štvorhre s Tomášom Šmídom) a 9 neúspešných zápasov v rokoch 1983 - 1990.Bol prvý a až do roku 2017 jediný kapitán tímu Slovenska v Davisovom pohári. Doviedol ho až do finále v roku 2005. Súčasne zastáva post predsedu TK Slovan Bratislava a šéftrénera NTC.Nadácia SOŠV v rámci podpory mladých športovcov oceňuje Martina Svrčeka trofejou Talent roka. Mladý cyklista môže byť nástupcom Petra Sagana, do svojich radov si ho tento rok vyhliadol elitný tím Deceuninck - QuickStep. Svrček v tejto sezóne pretekal v talianskom družstve Franco Ballerini, dosiahol pätnásť víťazstiev, na majstrovstvách sveta skončil štvrtý, na juniorskom Paríž – Roubaix šiesty.Narodený 17. februára 2003 v Nesluši. V roku 2021 člen tímu Franco Ballerini.