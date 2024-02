Tituly Športovec roka SR 2023 získali Barteková a futbalisti

Barteková nevníma ocenenie ako záväzok či tlak: Sústredím sa na budúcnosť



Slovenská strelkyňa Danka Barteková nevníma víťazstvo v ankete Športovec roka ako záväzok alebo tlak. Pre úradujúcu majsterku sveta i Európy v skeete je to premiérový triumf v tejto ankete a získala ho v konkurencii lyžiarky Petry Vlhovej. Barteková bola prvá na osemdesiatich hlasovacích lístkoch, jej súperka na 33.



Medzi najúspešnejších športovcov roka sa dostala tretíkrát. Na prvom mieste je po 3. pozícii v roku 2012, keď získala bronz na OH v Londýne, a ôsmom v roku 2019. Tridsaťdeväťročná členka Športového centra polície je po Jozefovi Göncim (1999) a Zuzane Rehák Štefečekovej (2012) tretia strelkyňa, ktorá triumfovala v ankete KŠR. Oproti Vlhovej získala o 72 bodov viac - lyžiarka vyhrala predchádzajúce štyri ročníky ankety a jej meno nechýbalo tento rok ani na jednom hlasovacom lístku. Barteková absentovala v najlepšej desiatke v dvoch zo 129 prípadov.



"Túto anketu a víťazstvo v nej beriem ako ocenenie za minulý rok. Medaily a úspechy z neho som už odložila bokom. Od nového roka sa sústredím len na budúcnosť a toto ocenenie nevnímam ako obrovský záväzok alebo tlak. Keď budem trénovať a nebude sa mi dariť, spomeniem si, že sú tu aj takéto lákadlá a motivácie," uviedla Barteková na slávnostnom galavečere.



Ocenila aj svojho streleckého kolegu Mariána Kovačócyho, ktorý získal striebro na MS v trape a v ankete skončil ôsmy. Zároveň však pripustila, že v najlepšej desiatke jej nejaké mená aj chýbajú. "Ocitla som sa v najlepšej spoločnosti. Myslím si však, že tam chýbajú niektoré mená. Napríklad Marianna Jagerčíkova, ktorá je majsterka sveta v olympijskom športe (skialpinizmus). Veľmi sa však teším, že je tam ďalší strelec, vicemajster sveta Marián Kovačócy. Pre nás strelcov je táto anketa možnosť na pripomenutie sa," uviedla Barteková.



V Paríži ju čakajú piate olympijské hry a už v najbližších dňoch odštartuje sezónu na Svetovom pohári v Rabate. "Už zajtra odlietame do Maroka, bude to môj prvý Svetový pohár v tejto sezóne. Počasie na Slovensku mi našťastie dovolilo trénovať aj doma. Mám za sebou kvalitnú zimnú prípravu, v decembri som začala sústredenie v Amerike, bola som dvakrát v Taliansku a mohli sme nastrieľať kvalitné objemy. Prvé preteky mi ukážu, čo ešte treba vylepšiť a vychytať," povedala k najbližším plánom Barteková. Teší ju, že má už teraz úplne pripravenú zbraň na celú sezónu: "Na konci roka som uzavrela akékoľvek zmeny zbrane aj nábojov. Mám párovú zbraň a na svojom vybavení už nebudem nič meniť, čo je prekvapenie. Ideme s tým, čo mi prinieslo úspech aj vlani."

výsledky:



(hlasovalo 129 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 64 jednotlivcov a 19 kolektívov.







jednotlivci:



1. Danka Barteková (športová streľba) (80 26 12) 1187 127x



2. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) (33 56 24) 1115 129x



3. Stanislav Lobotka (futbal) (11 26 23) 778 105x



4. Eliška Mintálová (vodný slalom) (1 4 17) 546 95x



5. Martin Vaculík (plochá dráha) (1 4 10) 425 82x



6. Viktória Forsterová (atletika) (0 0 6) 372 87x



7. Dávid Hancko (futbal) (1 3 8) 345 65x



8. Marián Kovačócy (športová streľba) (0 2 3) 309 62x



9. Nela Lopušanová (ľadový hokej) (0 3 8) 301 69x



10. Ján Volko (atletika) (0 1 3) 197 47x



----------------------------------------------------------



11. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) (2 2 5) 195 43x



12. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) (0 0 2) 172 41x



13. Matej Beňuš (vodný slalom) 161 43x



14. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) (0 1 0) 133 28x



15. Martin Svrček (cyklistika) 90 30x



16. Adam Gajan (ľadový hokej) 76 20x



17. Jozef Bošanský (lukostreľba) (0 1 0) 54 15x



18. Martin Dúbravka (futbal) 53 16x



19. Barbora Mokošová (šp. gymnastika) (0 0 1) 50 18x



20. Monika Chochlíková (thajský box) 49 14x



21. Gabriela Gajanová (atletika) (0 0 1) 44 11x



22. Patrícia Tománková (džudo) (0 0 2) 43 13x



23. Barbora Balážová (stolný tenis) 43 15x



24. Patrik Jány (športová streľba) (0 0 1) 38 14x



25. Milan Škriniar (futbal) (0 0 1) 30 6x



26. Michal Križánek (kulturistika) (0 0 1) 21 4x



27. Juraj Varga (motorizmus) 20 5x



28. Zuzana Paňková (vodný slalom) (0 0 1) 19 5x



29. Anna Miklová (fitnes) 18 5x



30. Veronika Vadovičová (parastreľba) 16 5x



31. Jozef Metelka (paracyklistika) 16 5x



32. Tatiana Ondrušková (fitnes) 15 4x



33. Juraj Tužinský (športová streľba) 14 3x



34. Radoslav Malenovský (parastreľba) 14 6x



35. Lukáš Haraslín (futbal) 14 3x



36. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 12 4x



37. Juraj Kucka (futbal) 11 4x



38. Richard Tury (skejtbording) 9 6x



39. Dalibor Dvorský (ľadový hokej) 7 1x



40. Zsuzsana Molnárová (zápasenie) 7 3x



Tomáš Tatar (ľadový hokej) 7 3x



42. Erik Černák (ľadový hokej) 6 1x



43. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 6 3x



44. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 6 2x



45. Šimon Nemec (ľadový hokej) 5 1x



46. Andrea Podmaníková (plávanie) 4 1x



Soňa Stanovská (vodný slalom) 4 1x



Peter Strečanský (veslovanie) 4 1x



Lucia Čermáková (footgolf) 4 1x



50. László Bénes (futbal) 4 2x



51. Renáta Jamrichová (tenis) 3 1x



Peter Sagan (cyklistika) 3 1x



Martin Buday (MMA) 3 1x



54. Kristína Madarásová (cyklistika BMX) 2 1x



Anna Karolína Schmiedlová (tenis) 2 1x



Denisa Baránková (lukostreľba) 2 1x



Helena Kašická (paratanečný šport) 2 1x



58. Peter Fraňo (atletika, trailové behy) 2 2x



Dominik Riečický (ľadový hokej) 2 2x



60. Romana Gajdošová (triatlon) 1 1x



Paulína Fialková Bátovská (biatlon) 1 1x



Štefan Svitko (motocyklový šport) 1 1x



Vladimír Brodziansky (basketbal) 1 1x



kolektívy:







kolektívy:



1. Futbalisti Slovenska "A" (105 7 4) 333 116x



2. Futbalisti Slovana Bratislava (11 60 21) 174 92x



3. Hokejová reprezentácia do 18 rokov (0 14 18) 46 32x



4. Družstvo strelkýň v skeete (2 10 12) 38 24x



5. Florbalistky Slovenska (1 8 12) 31 21x



6. Hádzanárky Iuventy Michalovce (3 5 6) 25 14x



7. Stolné tenistky Slovenska (0 6 10) 22 16x



8. Volejbalistky Slovenska (3 1 10) 21 14x



9. Futbalisti Spartaka Trnava (0 3 15) 21 18x



10. Miešané družstvo v trape (0 5 8) 18 13x



11. Tenistky Slovenska (1 3 3) 12 7x



12. Tenisti Slovenska (1 2 5) 12 8x



13. Družstvo strelkýň v trape (0 2 1) 7 3x



14. Hokejisti HK Nitra (0 3 1) 7 4x



15. Basketbalistky Slovenska (0 1 0) 2 1x



Hádzanári MŠK Považská Bystrica (0 1 0) 2 1x



17. Hokejová reprezentácia do 20 rokov (0 0 1) 1 1x



Hádzanárky DAC Dunajská Streda (0 0 1) 1 1x



Vodnoslalomárska hliadka 3xC1 mužov (0 0 1) 1 1x







historický prehľad víťazov ankety (1993 - 2022)



jednotlivci:



1993 Martina Moravcová (plávanie)



1994 Milan Dvorščík (cyklistika)



1995 Martina Moravcová (plávanie)



1996 Michal Martikán (vodný slalom)



1997 Michal Martikán (vodný slalom)



1998 Martina Moravcová (plávanie)



1999 Jozef Gönci (športová streľba)



2000 Martina Moravcová (plávanie)



2001 Martina Moravcová (plávanie)



2002 Peter Bondra (ľadový hokej)



2003 Martina Moravcová (plávanie)



2004 Elena Kaliská (vodný slalom)



2005 Dominik Hrbatý (tenis)



2006 Radoslav Židek (snoubording)



2007 Michal Martikán (vodný slalom)



2008 Michal Martikán (vodný slalom)



2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)



2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)



2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)



2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2016 Matej Tóth (atletika)



2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2022 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2023 Danka Barteková (športová streľba)







kolektívy:



1993 basketbalistky Slovenska



1994 hokejisti Slovenska



1995 hokejisti Slovenska



1996 basketbalistky SCP Ružomberok



1997 basketbalistky Slovenska



1998 štafeta biatlonistiek Slovenska



1999 basketbalistky SCP Ružomberok



2000 hokejisti Slovenska



2001 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2002 hokejisti Slovenska



2003 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2004 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2005 daviscupový tím tenistov Slovenska



2006 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2007 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2008 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2009 futbalisti Slovenska



2010 futbalisti Slovenska



2011 volejbalisti Slovenska



2012 hokejisti Slovenska



2013 basketbalistky Good Angels Košice



2014 futbalisti Slovenska



2015 futbalisti Slovenska



2016 štvorkajak Slovenska na 1000 m



2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní



2018 biatlonová štafeta žien SR



2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1



2020 futbalisti Slovenska



2021 štvorkajak Slovenska na 500 m



2022 hokejisti Slovenska



2023 futbalisti Slovenska







športová legenda:



2010 Ján Zachara, box



2011 Jozef Golonka, hokej



2012 Jozef Adamec, futbal



2013 Anton Frolo, hádzaná



2014 Eva Šuranová, atletika



2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie



2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika



2017 Jozef Pribilinec, atletika



2018 Stanislav Kropilák, basketbal



2019 Jozef Plachý, atletika



2020 Igor Liba, hokej



2021 Miloslav Mečíř, tenis



2022 Mária Mračnová, atletika



2023 Jozef Lohyňa, zápasenie

Vizitky laureátov ankety Športovec roka 2023

(zdroj: www.olympic.sk):







Jednotlivci:



Danka Barteková (športová streľba)



Prvá strelkyňa v skeete v histórii, ktorá si vybojovala tituly majsterky sveta a Európy v jednom roku (v Baku, resp. v Osijeku). Zlato z Baku ozdobila aj miestenkou na olympijské hry 2024 do Paríža i bronzom zo súťaže družstiev. S kolegyňami z družstva dosiahla rovnako cenný kov aj na Európskych hrách na strelnici vo Vroclave. V Chateauroux vyhrala generálku na OH 2024 a v pretekoch Svetového pohára v Dauhe dosiahla kvalifikačný absolútny svetový rekord zostrelením všetkých 125 "holubov". Popri športovej kariére si stíhala plniť aj povinnosti členky Medzinárodného olympijského výboru a viceprezidentky Slovenského olympijského a športového výboru. Narodená 10. októbra 1984 v Trenčíne, vyrastala v Malženiciach, žije v Trnave. Členka Športového centra polície a ŠKP Bratislava. Tréneri Sandro Bellini a Štefan Zemko. V top 10 ankety je medzi jednotlivcami tretíkrát. V roku 2012 skončila tretia, v roku 2019 bola ôsma. Družstvo v skeete žien s Bartekovou v zostave skončilo v rokoch 2006 a 2014 tretie v ankete medzi kolektívmi.







Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



V celkovom hodnotení Svetového pohára 2022/23 skončila na 3. mieste, rovnaká priečka jej patrila aj v poradí slalomu. Počas zimy 2022/23 sa postavila celkovo deväťkrát na pódium (2 - 2 - 5). V novej sezóne vyhrala do konca kalendárneho roka slalomy SP v Levi a Courcheveli, druhá bola v slalome v Killingtone a v obrovskom slalome (OS) v Tremblante, tretia v obrovskom slalome v Söldene. Na majstrovstvách sveta v Méribeli/Courcheveli skončila 5. v slalome a 7. v obrovskom slalome. Narodená 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a Ski teamu Vlha Liptovský Mikuláš. Tréner Mauro Pini. Medzi laureátmi ankety (top 10 do roku 2019, top 5 v roku 2020, top 10 v roku 2021) je ôsmy raz. V predošlých štyroch rokoch vždy vyhrala, v roku 2018 bola štvrtá, v roku 2017 skončila druhá a v roku 2016 desiata. V roku 2017 bola aj členka víťazného miešaného družstva zjazdárov.







Stanislav Lobotka (futbal)



Stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. Výraznou mierou pomohol reprezentačnému tímu k postupu na majstrovstvá Európy 2024. V deviatich medzištátnych stretnutiach strelil jeden gól (do siete Portugalska), výrazne však ovplyvňoval hru tímu. S Neapolom oslavoval taliansky titul, prvý pre klub po 33 rokoch. Zvolili ho do najlepšieho tímu sezóny 2022/23 v talianskej Serii A. Narodený 25. novembra 1994. Člen SSC Neapol. V klube ho momentálne vedie Walter Mazzarri, v reprezentácii Francesco Calzona. V top 10 ankety je premiérovo. S futbalovou reprezentáciou do 21 rokov skončil v ankete v roku 2017 druhý a s A-mužstvom Slovenska v rokoch 2020 a 2023 prvý.







Eliška Mintálová (vodný slalom)



Má za sebou jednu zo svojich najlepších sezón. Na MS v Londýne si vybojovala striebornú medailu v K1 žien a zároveň si vybojovala aj miestenku na OH 2024. Krátko pred šampionátom vyhrala svoje premiérové preteky Svetového pohára, keď uspela v K1 v španielskom Seu d’Urgell. Na Európskych hrách v Krakove obsadila 5. priečku v krose. Narodená 23. marca 1999 v Žiline. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica a KTK Dukla Liptovský Mikuláš. Tréner Peter Cibák ml. V najlepšej desiatke ankety je premiérovo.







Martin Vaculík (plochá dráha)



Po Jaroslavovi Katriňákovi, Ivanovi Jakešovi a Štefanovi Svitkovi je historicky štvrtý zástupca motocyklového športu v najlepšej desiatke ankety. V sezóne 2023 skončil na 3. mieste v hodnotení Speeedway Grand Prix, čo sú majstrovstvá sveta na plochej dráhe. Vyhral preteky seriálu na pražskej Markéte a v Cardiffe. Narodený 5. apríla 1990 v Žarnovici. Jazdec poľského klubu Stal Gorzów súťaží s číslom 54, ktoré symbolizuje čísla v dátume jeho narodenia. V top 10 ankety je premiérovo.







Viktória Forsterová (atletika)



Zažiarila najmä na svetovej univerziáde v Čcheng-tu, kde získala zlato na 100 m prek. v novom slovenskom rekorde a v limite na OH 2024 (12,72 s). V hladkom šprinte na 100 m získala na univerziáde striebro. Na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici po 55 rokoch zmenila slovenské historické tabuľky na 100 m (11,26). Celkovo utvorila počas roka päť slovenských rekordov. Narodená 8. apríla 2002 v Osrblí. Členka ŠK ŠOG Nitra. Trénerka Katarína Adlerová. Do top 10 ankety sa dostala premiérovo.







Dávid Hancko (futbal)



Patrí medzi kľúčové opory v reprezentačnom tíme, ale aj v kádri úradujúceho holandského šampióna Feyenoordu Rotterdam. Počas pôsobenia v Holandsku si získal veľký rešpekt. Redaktori AD Sportwereld ho po zisku majstrovského titulu vyhlásili v lete za najlepšieho hráča súťaže. V roku 2023 nastúpil v slovenskej reprezentácii v 10 stretnutiach, ako obranca strelil dva góly. Narodený 13. decembra 1997 v Prievidzi. Hráč Feyenoordu Rotterdam. V klube ho vedie Arne Slot, v reprezentácii Francesco Calzona. Medzi jednotlivcami je v top 10 ankety prvýkrát. S reprezentáciou vyhral anketu medzi kolektívmi v rokoch 2020 a 2023.







Marián Kovačócy (športová streľba)



Po 14 rokoch získal na MS medailu. Na šampionáte v Baku pridal k striebru aj olympijskú miestenku do Paríža. Na Európskych hrách na strelnici vo Vroclave získal s družstvom mužov Slovenska striebornú medailu. Narodený 17. septembra 1984 v Trnave. Člen Športového centra polície. Tréner Hubert Andrzej Olejnik. V top 10 ankety je druhýkrát. V roku 2009 bol deviaty.







Nela Lopušanová (ľadový hokej)



V ankete o svetovú hokejistku sezóny 2022/23 skončila na 3. mieste. Európske olympijské výbory ju ocenili Cenou Piotra Nurowského pre najlepšiu mladú zimnú športovkyňu starého kontinentu 2023. Slovensku pomohla k historickému striebru na zimnom EYOF vo Friuli Venezia Giulia, kde sa stala najlepšou útočníčkou. Na majstrovstvách sveta dievčat do 18 rokov v Östersunde ju vyhlásili za najužitočnejšiu hráčku. Na MS do 21 rokov v hokejbale v Liberci bola členka strieborného tímu Slovenska. Narodená 26. februára 2008 v Žiline. Členka tímu Bishop Kearney Selects U19, v sezóne 2022/23 hrala za tímy klubu Vlci Žilina. V elitnej desiatke ankety je premiérovo.







Ján Volko (atletika)



Najrýchlejší Slovák súčasnosti sa po štvrtý raz za sebou dostal na halových ME v behu na 60 m do finále, čo sa už dlho nikomu nepodarilo. Vo finále dobehol na 5. pozícii. Na Európskych hrách v Chorzówe získal bronz na 200 m, na polovičnej trati finišoval piaty a výrazne pomohol k bodom aj slovenskému tímu, ktorého bol kapitánom. Na svetovej univerziáde v Čcheng-tu skončil na 200 m na 4. pozícii. Narodený 2. novembra 1996 v Bratislave. Člen klubu Naša atletika Bratislava a Športového centra polície. Tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko. V top 10 ankety je piatykrát, vlani bol tretí, v rokoch 2017, 2019 i 2020 skončil vždy štvrtý.







kolektívy:



Futbalová reprezentácia SR



Pod vedením trénera Francesca Calzonu postúpili slovenskí futbalisti na záverečný turnaj ME 2024 do Nemecka. Slovákov vyžrebovali do kvalifikácie z 5. výkonnostného koša, napriek tomu sa dostali tretíkrát v sérii na EURO. Z desiatich stretnutí kvalifikácie počas roka 2023 vyhrali sedem, raz remizovali a dvakrát prehrali s Portugalskom, čo v tabuľke J-skupiny znamenalo 2. priečku. Kapitánom tímu bol Milan Škriniar, všetkých 10 zápasov odohral len Dávid Hancko. Tréner Calzona dal príležitosť v kvalifikácii až 29 hráčom. Futbalisti Slovenska v rôznom zložení vyhrali anketu v kategórii kolektívov šiestykrát po rokoch 2009, 2010, 2014, 2015 a 2020. V roku 2005 obsadili 3. miesto.







Futbalisti Slovana Bratislava:



Slovan si na jar 2023 zahral osemfinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom s Bazilejom vypadol až v penaltovom rozstrele. Následne získal piatykrát v sérii majstrovský titul a opäť sa dostal do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, v ktorej postúpil z 2. miesta do play off o osemfinále. Futbalisti Slovana Bratislava sú v top 3 kolektívov druhýkrát, vlani boli tiež druhí.







hokejová reprezentácia do 18 rokov



Hokejová osemnástka siahala prvýkrát po dvadsiatich rokoch na cenný kov z MS tejto vekovej kategórie. V bazilejskom súboji o tretie miesto proti Kanade ju delilo od zisku bronzu iba 70 sekúnd. Konečné štvrté miesto na turnaji vo Švajčiarsku je pre partiu okolo Dalibora Dvorského, ktorý sa dostal do All-Star turnaja, či Maxima Štrbáka veľký úspech. Tím viedol tréner Tibor Tartaľ. Hokejisti SR do 18 rokov sú v top 3 kolektívov premiérovo.







športová legenda:



Jozef Lohyňa



Slovensko nemalo v histórii väčšiu zápasnícku osobnosť, ako je Jozef Lohyňa. V zbierke trofejí má nielen bronzovú olympijskú medailu zo Soulu 1988, ale ako jediný zo zápasníkov na Slovensku a v Česku aj titul majstra sveta vo voľnom štýle, ktorý si vybojoval v roku 1990 v Tokiu. Rodák zo Zlatých Moraviec má z majstrovstiev sveta celkovo tri medaily (1-1-1) a z európskych šampionátov päť kovov (0-1-4). Štartoval na troch olympiádach a podobne ako krasokorčuliar Divín na nich vždy skončil v prvej päťke. Ako jediný reprezentant úpolových športov spomedzi Slovákov sa tešil aj z titulu najúspešnejšieho športovca ČSSR (v roku 1990). Je pochopiteľné, že na Slovensku ho zvolili za najúspešnejšieho zápasníka 20. storočia. Jozef Lohyňa vyrastal v Handlovej, ale na žinenkách začínal ako 11-ročný v Prievidzi, ktorá je známa silnou zápasníckou tradíciou. Odmala zápasil spoločne s bratom Ľubomírom, ktorý pred pretekárskou napokon uprednostnil trénerskú dráhu - odborné vzdelanie na to získal v Bulharsku. Lohyňa zatiaľ vyrástol do svetovosti pod vedením trénera Mikuláša Timka. Jeho špecialitou sa stal obávaný chmat menom "krestačka". V roku 1991 dostal hlavnú Cenu fair play Československého olympijského výboru. Poctu nastupovať na otváracom ceremoniáli olympijských hier so štátnou vlajkou v rukách dostal dvakrát - v Barcelone 1992 pri poslednom štarte československej výpravy a v Atlante 1996 zase pri premiére samostatnej Slovenskej republiky.







paralympionik roka 2023:



Radoslav Malenovský (parastreľba)



Malenovský sa narodil v roku 1986 v Skalici, vozíčkarom sa stal po nešťastnom skoku do vody ako 16-ročný, po ktorom ochrnul. Po titule majstra sveta v roku 2018 v juhokórejskom Čeong-džu si zopakoval tento úspech aj vlani v septembri v peruánskej Lime. Zlatú medailu získal v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40. Vďaka tomu má už teraz istú miestenku na paralympijské hry v lete v Paríži. Je členom Športového centra polície.







Jozef Metelka (dráhová a cestná paracyklistika)



Rodák z Piešťan (1986), dlhodobo žijúci vo Veľkej Británii, je už dnes fenoménom svetovej paracyklistiky. K úrazu, pri ktorom prišiel o časť ľavej nohy, došlo v roku 2009. Od svojej premiéry na MS v roku 2014 v mexickom Aguascalientes neodišiel zo žiadneho šampionátu v dráhovej cyklistike bez medaily. Naopak, je kontinuálnym svetovým šampiónom v stíhacích pretekoch na 4 km, viacnásobným držiteľom medailí aj z ďalších disciplín.







Veronika Vadovičová (parastreľba)



Prišla na svet v roku 1983 v Trnave s rázštepom chrbtice a našla sa vo svete presnej mušky. Debutovala na paralympiáde v roku 2000 v Sydney, postupne sa prepracovala do svetovej špičky, v ktorej je dnes stálicou. Prvé zlato prišlo v Pekingu 2008, aktuálne má už z paralympijských hier na konte šesť medailí, z toho štyri zlaté. Je viacnásobná majsterka sveta, Európy, držiteľka svetových rekordov. Popri športovej kariére stihla vyštudovať tri vysoké školy a získať ocenenie Slovenka roka. Je prvá profesionálna paralymionička na Slovensku, členka Športového centra polície.



parakolektív roka:



Slovenská reprezentácia v parahokeji



Debutovala v septembri 2011 na turnaji vo Viedni. Vlani v októbri si v kazašskej Astane vybojovala už po druhý raz postup medzi elitnú osmičku sveta a v máji sa predstaví na turnaji A-kategórie MS v Calgary. Prvýkrát štartovala v "áčku" v roku 2021 v Ostrave. Následne si vybojovala premiérovú účasť na zimnej paralympiáde a štartovala v marci 2022 v Pekingu. Kapitán je historicky najlepší strelec Martin Joppa.

