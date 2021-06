Pištej s Balážovou získali v mixe strieborné medaily

Mix - finále:



Tang Čchiou, Nina Mittelhamová (Nem.) - Ľubomír PIŠTEJ, Barbora BALÁŽOVÁ (SR) 3:0 (9, 8, 6)

Varšava 25. júna (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou získali na ME strieborné medaily v miešanej štvorhre. V piatkovom finále kontinentálneho šampionátu vo Varšave prehrali s nemeckým párom Tang Čchiou, Nina Mittelhamová 0:3 na sety (-9, -8, -6). Pre Slovensko vybojovali tretiu medailu z vrcholného podujatia v ére samostatnosti.Pištej s Balážovou vyrovnali svoje strieborné umiestnenie z ME v mixoch v rumunskom Buzau v roku 2013. O prvý cenný kov pre slovenský stolný tenis v ére samostatnosti sa rovnako v mixe postarali Jaromír Truksa s Valentinou Popovovou vďaka bronzu na ME 1994 v britskom Birminghame.Pištej s Balážovou začali finále excelentne, v prvom sete získali hneď v úvode náskok 4:0 a neskôr viedli aj 9:4. Nemci však kontrovali šnúrou siedmich bodov za sebou a úvodné dejstvo získali pre seba. V druhom sete slovenský pár, ktorý limitovali aj Pištejove problémy s kolenom, znížil manko z 3:7 na 5:7 a v závere za stavu 8:9 živil ešte šancu, ale koncovku si Čchiou s Mittelhamovou postrážili a viedli 2:0 na sety. Nemci urobili definitívny krok k titulu sériou piatich víťazných loptičiek v treťom sete, keď od stavu 5:5 odskočili na 10:5 a tešili sa zo zlata. Finálový duel trval iba 19 minút.Na ceste za striebrom postúpila slovenská dvojica v prvom kole cez Slovincov Deniho Kožula a Katarinu Stražarovú bez boja, v druhom zvíťazila nad švajčiarskym párom Lionel Weber, Rachel Moretová 3:1. Vo štvrťfinále potom Slováci zdolali fínsko-holandský pár Benedek Olah, Britt Eerlandová 3:2 a zabezpečili si s istotou cenný kov. Do boja o prvenstvo sa dostali po semifinálovej dráme cez favorizovaný francúzsky pár Simon Gauzy, Prithika Pavadeová po výsledku 3:2 na sety.Pištej s Balážovou budú v mixe reprezentovať Slovensko aj na blížiacich sa olympijských hrách. Balážová sa v Tokiu predstaví aj v singli, medzi mužmi si miestenku vo dvojhre zabezpečil Jang Wang. Táto trojica má v júli naplánované šesťdňové sústredenie s českou reprezentáciou v ich Národnom centre v Havířove a od 11. júla sa uskutoční záverečná časť prípravy pred OH.Balážová je na ME vo Varšave stále v hre aj vo dvojhre, v ktorej sa prebojovala medzi 16 najlepších. V druhom kole si poradila s naturalizovanou Francúzkou Ťia Nan Jüan 4:2, keď otočila skóre z 1:2 na sety a súperke odplatila prehru z nedávneho turnaja európskej olympijskej kvalifikácie. V osemfinále sa Balážová stretne v sobotu so Švédkou Lindou Bergströmovou.