Slovenské stolnotenistky postúpili do štvrťfinále a zahrajú si na MS

ženy - osemfinále:



SLOVENSKO - Maďarsko 3:1



Barbora Balážová - Georgina Potová 3:0 (8, 9, 9)

Tatiana Kukuľková - Csilla Dora Madarászová 3:1 (12, 6, -7, 9)

Ema Labošová - Mercedes Nagyvarádiová 1:3 (-7, 4, -7, -9)

Balážová - Madarászová 3:1 (8, -7, 7, 5)

Malmö 14. septembra (TASR) - Slovenské stolnotenisové reprezentantky postúpili do štvrťfinále ME v Malmö a získali miestenku na budúcoročné MS družstiev v Pusane. V osemfinálovom dueli zvíťazili za švédskymi stolmi nad Maďarskom 3:1. Dva body získala Barbora Balážová, tretí pridala Tatiana Kukuľková.Slovenky nastúpia v dueli o postup do semifinále proti víťazkám súboja medzi Francúzskom a Rakúskom. Proti Maďarkám ťažili z dobrého úvodu. Balážová zdolala Georginu Potovú 3:0 a uspela aj Kukuľková, ktorá v koncovkách setov prevýšila Csillu Doru Madarászovú a zvíťazila 3:1.Ema Labošová síce podľahla Mercedes Nagyvarádiovej 1:3, no Balážová potom triumfovala nad Madarászovou 3:1 a zabezpečila družstvu Jaromíra Truksu účasť v Pusane. Svetový šampionát v Kórejskej republike bude zároveň súčasťou kvalifikačného procesu na OH 2024 v Paríži.