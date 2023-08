Kovačócy získal striebro v trape a zaistil si OH 2024

výsledky finále trapu mužov:



1. Giovanni Černogoraz (Chor.) 44,0 b, 2. Marian KOVAČÓCY (SR) 41,0, 3. Khaled Almudhaf (Kuv.) 31,0, 4. William Hinton (USA) 27,0, 5. Derrick Scott Mein (USA) 21,0, 6. Giovanni Pellielo (Tal.) 18,0

Baku 24. augusta (TASR) – Slovenský strelec Marián Kovačócy získal na MS v Baku striebornú medailu v trape a zaistil si miestenku na OH 2024 v Paríži. Vo finále obsadil druhé miesto nástrelom 41 bodov. Zlato patrí Chorvátovi Giovannimu Černogorazovi, olympijský šampión z Londýna 2012 zostrelil 44 asfaltových holubov. Bronz vybojoval Kuvajťan Khaled Almudhaf (31).Kovačócy si už vďaka víťazstvu v kvalifikácii zabezpečil miestenku do Paríža. Tú získali najlepší štyria strelci zo svetového šampionátu, ktorí ešte nemali istý štart na olympiáde. Pre Slovensko ide o piatu streleckú miestenku na budúcoročné olympijské hry.V šesťčlennom finále figurovali aj Američania William Hinton a Derrick Mein, ktorí mali Paríž zaistený už predtým. Kovačócymu ušiel v kvalifikácii len jeden terč a dosiahol 124 bodov. Prvú pozíciu potvrdil aj v rozstrele a bojoval o prvú individuálnu medailu na MS od roku 2009. Finále začal dvoma chybnými výstrelmi, no napokon získal striebro.uviedol Kovačócy po pretekoch pre oficiálny webový portál Medzinárodnej streleckej federácie (ISSF).Olympiáda v Paríži bude preňho tretia, doposiaľ štartoval v Riu 2016 a Tokiu 2020. Zo Slovákov majú okrem neho miestenku aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m), Vanesa Hocková a Danka Barteková (obe skeet). Vo štvrtkovej kvalifikácii boli aj ďalší Slováci Erik Varga a Adrián Drobný – prvý menovaný obsadil 44. miesto so 119 bodmi. Drobný mal rovnaký nástrel, no na záverečnej položke získal o bod menej a obsadil 49. priečku.