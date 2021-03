Rehák Štefečeková vyhrala trap v Naí Dillí

Naí Dillí 26. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková zvíťazila v trape na podujatí Svetového pohára v indickom Naí Dillí. Triumf si zaistila až v rozstrele s Poľkou Sandrou Bernalovou, ktorú zdolala 5:4.



Rehák Štefečeková sa prebojovala do finále ako víťazka kvalifikácie. V nej viedla už po prvom dni s nástrelom 71 bodov, v piatok si pozíciu na čele udržala, keď vyhrala so skóre 117 bodov. Druhá skončila Cristina Beltranová zo Španielska (115).



Slovenská reprezentantka sa držala na čele aj v šesťčlennom finále. Z úvodných 25 terčov minula len jeden, potom však prišli ďalšie zaváhania. Bernalová si mohla v dramatickom závere finále zaistiť triumf, no minula posledný terč a tak obe súperky skončili so skóre 42 b. Rozhodnúť tak musel až rozstrel, v ktorom bola úspešnejšia Rehák Štefečeková.



Druhá slovenská reprezentantka Jana Špotáková obsadila nepostupové ôsme miesto (108 b), od finále ju delili dva terče. Vo finále trapu mužov sa predstaví Michal Slamka, ktorý postúpil z druhého miesta kvalifikácie. V nej mal skóre 122 b, rovnako ako prvý Antonio Bailon zo Španielska. V rozstrele o prvé miesto s ním prehral 2:3. Filip Marinov obsadil v kvalifikácii 13. priečku (117 b) a Hubert Andrzej Olejnik skončil na 18. pozícii (114 b). Slovenské družstvo v zložení Slamka, Marinov a Adrian Drobný viedlo po piatich kolách kvalifikácie tímovú súťaž s nástrelom 357 b pred domácou Indiou (354) a Kazachstanom (344).