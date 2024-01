Alcaraz vypadol vo štvrťfinále, nestačil na Zvereva

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Alexander Zverev (Nem.-6) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 6:1, 6:3, 6:7 (2), 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Hubert Hurkacz (Poľ.-9) 7:6 (4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4



Melbourne 24. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz vypadol vo štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Druhý nasadený hráč podľahol turnajovej šestke Nemcovi Alexandrovi Zverevovi v štyroch setoch 1:6, 3:6, 7:6 (2), 4:6. Zverev sa v semifinále stretne s Rusom Daniilom Medvedevom, ktorý v stredu zvíťazil nad Poliakom Hubertom Hurkaczom v piatich setoch 7:6 (4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.Zverev nedal favoritovi stretnutia i celého turnaja v úvodných dvoch setoch šancu a brejkol ho hneď pri prvej príležitosti v druhom geme. Podanie mu vzal aj za stavu 4:1, následne servoval na víťazstvo a využil prvý setbal. Španielov prejav sa v druhom sete zlepšil a v siedmom geme sa dostal aj k dvom brejkbalom. Tie však nevyužil, sám stratil servis a za stavu 3:5 pustil súpera do vedenia 15:0 hneď na svojom prvom podaní. Zverev opäť využil prvý setbal. Jeho súper zdramatizoval priebeh zápasu až v deviatom geme tretieho dejstva, keď si vzal naspäť servis a znížil na 4:5. V tajbrejku chytil druhý dych a Nemcovi dovolil uhrať len dva body. Hneď na začiatku záverečného dejstva prišiel o podanie, no vzápätí si ho vzal naspäť. To sa mu však už nepodarilo za stavu 4:5 a Zverev už dotiahol zápas do úspešného konca.povedal Zverev pre akreditované médiá.Medvedev sa prebojoval medzi najlepšiu štvorku v Melbourne tretíkrát v kariére. Favorit zápasu a dvojnásobný finalista AO mohol rozhodnúť o svojom triumfe už vo štvrtom sete, keď viedol 4:2. V ôsmom a dvanástom geme však stratil podanie a jeho súper využil prvý setbal. V záverečnom dejstve vzal Hurkaczovi servis za stavu 3:3 apremenil svoj druhý mečbal.povedal Medvedev po zápase v rozhovore priamo na kurte.Prvé semifinále je na programe v noci na piatok, najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič si zmeria sily s Talianom Jannikom Sinnerom.