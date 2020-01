AUSTRALIAN OPEN: Federer vzdoroval Djokovičovi iba v prvom sete

Semifinále - dvojhra:

Melbourne 30. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandsalovom turnaji Australian Open. Vo štvrtkovom semifinále ako druhý nasadený zdolal trojku podujatia Rogera Federera zo Švajčiarska 7:6 (1), 6:4, 6:3.Federer bol vo veku 38 rokov a 178 dní druhým najstarším semifinalistom na grandslame od Jimmyho Connorsa, ktorý sa ako 39-ročný predstavil medzi najlepšou štvoricou na US Open 1991. Jubilejný 50. zápas s Djokovičom však nezvládol a utrpel 27. vzájomnú prehru. Srb zabojuje o ôsmy titul v Melbourne a celkovo 17. granslamový. Ak vo finále zvíťazí, dostane sa na čelo svetového renkingu. V ceste mu bude stáť úspešný zo zápasu Dominic Thiem - Alexander Zverev.Pred zápasom sa objavili informácie o Federerových problémoch s nohou, ktoré ohrozovali jeho štart. V úvode prvého setu sa však Švajčiar predviedol v skvelom svetle. Hoci mu robili mierne problémy dlhšie výmeny, ťažil zo servisu a Srba takmer k ničomu nepustil. Prelomil jeho prvé dve podania a postupne si vypracoval náskok 4:1. V šiestej hre mal Federer tri brejkbaly, ktoré však Djokovič dokázal odvrátiť. Šťastie mal najmä za stavu 15:40, keď jastrabie oko ukázalo milimetrový dotyk s čiarou. Od tohto momentu sa Srbovi začalo dariť. Naopak, Federer kopil nevynútené chyby a prišiel o istotu pri vlastnom podaní. V jedenástej hre ešte odvrátil dva brejkbaly, ale v tajbrejku už definitívne stratil dych a zmohol sa na jediný bod. V prvom sete pritom dosiahol 26 víťazných úderov v porovnaní s desiatimi Djokovičovými.Pred druhým dejstvom si Federer vypýtal medical time out. Obraz hry sa nezmenil a Federer si iba s ťažkosťami držal podanie. Napriek tomu zlomil Djokovič súpera až v desiatej hre, keď síce prehrával 30:40, no napokon získal hru i celý set.V tretej časti Federerovi dochádzali sily i kvalita prvého podania, z toho ťažil Djokovič, ktorý dlhými výmenami nútil Švajčiara k chybám. Zlomovým momentom bola šiesta hra, v ktorej Federer viedol 40:15, no napokon neudržal podanie. Djokovič v závere nepripustil drámu a pohodlnene postúpil do svojho ôsmeho finále v kariére."Roger mal zjavne bolesti. Klobúk dole, že dokázal podať taký výkon, hoci miestami bolo vidieť, že mu robí pohyb problémy. Na začiatku zápasu som viac sledoval jeho hru ako svoju, ale dokázal som sa vzchopiť, to bolo veľmi dôležité. Vedel som, že sa bude snažiť meniť údery a tlačiť sa na sieť, ja som sa s ním snažil držať krok," citoval Djokoviča web BBC.Novak Djokovič (2-Srb.) - Roger Federer (3.Švaj.) 7:6 (1), 6:4, 6:3