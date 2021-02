Polášek s Dodigom do semifinále štvorhry

Muži - štvorhra - štvrťfinále:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Matthew Ebden, John-Patrick Smith (Aust.) 6:4, 2:6, 6:4

Melbourne 15. februára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali do semifinále štvorhry na grandslamovom Australian Open. V utorkovom štvrťfinále zdolali ako turnajové deviatky nenasadený domáci pár Matthewa Ebdena a Johna-Patricka Smitha 6:4, 2:6, 6:4. Obhájili tak vlaňajšiu účasť medzi najlepšou štvorkou v debli.Polášek s Dodigom v prvom sete zasypali súperov desiatimi víťaznými údermi. V siedmom geme čistou hrou prelomili podanie Austrálčanov a napokon sa ujali vedenia v zápase. Súperi v druhej časti zlepšili svoje podanie a minimalizovali nevynútené chyby. V šiestej hre premenili kľúčový brejkbal, bez problémov ho potvrdili a dostali sa do vedenie 5:2, ktoré na dvakrát pretavili do vyrovnania.Rozhodujúci set bol vyrovnaný, napokon mal však viac šťastia slovensko-chorvátsky pár, v treťom geme premenil brejkbal a pozorným výkonom doviedol zápas do víťazného konca.