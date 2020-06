Benčičová triumfovala v ženskej dvojhre na turnaji Bratislava Open

ženy - dvojhra - finále:

Belinda Benčičová (Švaj.-1) - Viktória Kužmová (SR-3) 6:2, 6:3

Na snímke švajčiarska tenistka Belinda Benčičová pózuje s trofejou po víťazstve nad Slovenkou Viktóriou Kužmovou vo finále ženskej dvojhry na tenisovom turnaji Bratislava Open 22. júna 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. júna (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Bratislava Open. Vo finále ako turnajová jednotka zdolala tretiu nasadenú Slovenku Viktóriu Kužmovú hladko 6:2 a 6:3. Svetová osmička získala odmenu 3000 eur a do hodnotenia série Peugeot Tennis Tour 2020 si pripísala 20 bodov.Benčičová s Kužmovou často spolu trénujú, prvý vzájomný súťažný zápas však odohrali až v pondelok na antuke Slovana Bratislava. Švajčiarka od úvodných minút napĺňala úlohu papierovej favoritky. Vo štvrtom geme prelomila podanie slovenskej jednotky, po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1 a prvý set získala jasne vo svoj prospech. Benčičová dominovala v dlhších výmenách, dokázala súperku zatlačiť do defenzívy. Kužmová mala problémy s umiestneným podaním Švajčiarky, nevedela sa na returne chytiť.Na začiatku druhého dejstva Slovenka využila svoj prvý brejkbal a ujala sa vedenia 2:1, no Benčičová v ďalších minútach otočila na 5:2 a suverénne dokráčala k titulu. Švajčiarka si chodila po údery a naplno demonštrovala, prečo patrí do elitnej svetovej desiatky. Celým turnajom prešla bez problémov, keď v štyroch zápasoch nestratila ani jediný set.," uviedla Švajčiarka so slovenskými koreňmi, ktorú potešilo, že na finálový zápas prišlo veľa divákov. "."Kužmová nastúpila na finále s cieľom podať čo najlepší výkon, no favoritke dokázala vzdorovať iba v úvode setov. "" zdôraznila odchovankyňa košického tenisu.