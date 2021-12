Rusi zdolali Nemcov v oboch dvojhrách a sú vo finále

semifinále finálového turnaja Davisovho pohára



Ruská tenisová federácia - Nemecko 2:0 po druhej dvojhre



Andrej Rubľov - Dominik Köpfer 6:4, 6:0



Daniil Medvedev - Jan-Lennard Struff 6:4, 6:4

Madrid 3. decembra (TASR) - Ruskí tenisti postúpili do finále Davisovho pohára. Na záverečnom turnaji v Madride zdolali v sobotňajšom semifinále Nemcov v oboch dvojhrách, rozhodujúci druhý bod zabezpečil Daniil Medvedev triumfom nad Janom-Lennardom Struffom 6:4, 6:4. V súboji o titul sa Rusi stretnú s Chorvátmi.Úvodný bod im zabezpečil Andrej Rubľov, ktorý si hladko poradil s Dominikom Köpferom 6:4, 6:0. Rubľovovi stačil na zisk úvodného setu jeden brejk, podaril sa mu ho získať v tretej hre, keď premenil hneď prvý brejkbal. Druhý set bol už plne v jeho réžii a súperovi uštedril kanára.Druhý hráč rebríčka ATP Medvedev odohral s 51. Struffom vyrovnaný duel, no napokon sa mu v oboch setoch podarilo raz vziať súperovi podanie. V prvom to bolo v deviatom geme, v druhom to dokázal v piatom. Rusi majú šancu na zisk tretej trofeje po triumfoch v rokoch 2002 a 2006.