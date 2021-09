Čile vyhralo prvý zápas Davis Cupu nad Slovenskom

1. svetová skupina Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Čile 0:1 po úvodnej dvojhre



Alex Molčan - Cristian Garin 2:6, 4:6



nasleduje Norbert Gombos - Nicolas Jarry



sobota: 15.30 Filip Polášek, Lukáš Klein - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Ver



Gombos - Garin, Molčan - Jarry

Bratislava 17. septembra (TASR) – Slovenskí tenisti prehrávajú po úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC s Čile 0:1. O prvý bod pre hostí sa postaral líder juhoamerického tímu Cristian Garin, ktorý zdolal daviscupového debutanta Alexa Molčana ž:2, 6:4. V druhom singli si na tvrdom povrchu GreenSet Comfort zmerali sily slovenská jednotka Norbert Gombos a Nicolas Jarry.Molčan odštartoval premiérový zápas v prestížnej tímovej súťaži esom a ujal sa vedenia 1:0. V ďalších minútach však na centri dominoval Garin. Sedemnásty hráč svetového rebríčka ATP získal päť gemov za sebou a prvý set sa stal jasne jeho korisťou. Garin výborne podával, v dlhších výmenách od základnej čiary dokázal zatlačiť Molčana do defenzívy, skvele mu fungoval obojručný bekhend po čiare. Čiľan sa prezentoval veľkou úderovou istotou a robil minimum nevynútených chýb.Na začiatku druhého dejstva viedol Molčan 40:30, no po dvoch tesných autoch a vynútenej chybe opäť prišiel o servis. Garin následne potvrdil brejk a zápas proti súperovi, ktorý je v rebríčku o 100 miest nižšie, už dotiahol do úspešného konca. V desiatom geme premenil pri vlastnom servise druhý mečbal a pripísal si na konto 13. víťazný zápas v Davisovom pohári.povedal Molčan pre RTVS.Finalistu turnaja ATP v Belehrade mrzel úvodný gem druhého setu.priznal Molčan.