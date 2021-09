Tenisti Polášek a Zelenay uspeli vo štvorhre

1. svetová skupina Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Čile 2:1 po štvorhre



Alex Molčan - Cristian Garin 2:6, 4:6



Norbert Gombos - Nicolas Jarry 6:3, 6:7 (5), 6:3



Filip Polášek, Igor Zelenay - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera 6:1, 7:6 (4)

Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC nad Čile 2:1. O druhý bod pre domáce farby sa zaslúžil Filip Polášek s Igorom Zelenayom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera 6:4, 7:6 (4). Zápas pokračoval súbojom tímových jednotiek Norberta Gombosa a Cristiana Garina.Slovenský kapitán Tibor Tóth urobil pred deblom zmenu a namiesto pôvodne nominovaného Lukáša Kleina poslal na dvorec skúseného Zelenaya. V úvodnom geme čelili Slováci pri podaní Poláška brejkbalu, no odvrátili ho a v ďalšej hre prelomili servis Tabila. Čiľania však nezložili zbrane a aj pri podaní Zelenaya to bol tuhý boj. Slovenský tandem napokon potvrdil brejk, následne získal aj ďalšie dva gemy a prvý set sa stal jeho korisťou.Polášek so Zelenayom v rozhodujúcich momentoch dokázali zúročiť bohaté deblové skúsenosti, dobre sa na dvorci dopĺňali. V druhom dejstve Čiľania zlepšili podanie i returny a v šiestom geme Slovákov brejkli pri podaní Poláška. Domáci pár však hneď vzápätí kontroval rebrejkom a následne vyrovnal na 4:4. O osude setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom viedli Čiľania 3:1, no slovenské duo otočilo nepriaznivý vývoj. Za stavu 6:4 premenilo vďaka esu Poláška hneď prvý mečbal.