Slovensko vedie nad Čile 3:1, rozhodujúci bod získal Gombos

1. svetová skupina Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Čile 3:1



Alex Molčan - Cristian Garin 2:6, 4:6



Norbert Gombos - Nicolas Jarry 6:3, 6:7 (5), 6:3



Filip Polášek, Igor Zelenay - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera 6:1, 7:6 (4)



Gombos - Garin 6:0, 6:1



Bratislava 18. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC nad Čile 3:1. O rozhodujúci tretí bod pre domáce farby sa postaral Norbert Gombos, ktorý v súboji tímových jednotiek po výbornom výkone deklasoval Cristiana Garina 6:0, 6:1. O tom, či Slováci postúpia priamo do februárovej kvalifikácie o finálový turnaj, rozhodnú výsledky ďalších víkendových stretnutí.Gombos nastúpil proti Garinovi s cieľom odplatiť mu prehru z 1. kola grandslamocého US Open a podal excelentný výkon. V prvom sete trikrát prelomil podanie sedemnásteho hráča svetového rebríčka ATP a uštedril mu "kanára". Gombos výborne podával, vo výmenách neustále tlačil súpera do defenzívy a na jeho konto pribúdal jeden winner za druhým. Čiľan nemal dostatok času na prípravu úderov a jeho pohyb po dvorci nebol ani zďaleka taký dobrý, ako v piatkovej dvojhre proti Alexovi Molčanovi.Gombos bol v laufe, vychádzalo mu všetko, na čo siahol. V druhom i piatom geme druhého setu opäť zobral Garinovi servis a vybudoval si rozhodujúci náskok 5:0. Zverenec daviscupového kapitána Tibora Tótka mal ideálnu dĺžku úderov, nerobil takmer žiadne nevynútené chyby. V siedmom geme premenil po víťaznom forhende pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a potvrdil, že mu rýchly bratislavský hard sedí.povedal víťaz v prvej reakcii pre RTVS.