Djokovič je šiestykrát líder koncoročného rebríčka

Paríž 6. novembra (TASR) – Srbský tenista Novak Djokovič zakončí šiestykrát v kariére rok ako líder rebríčka ATP a vyrovná rekord Američana Petea Samprasa.



Djokoviča mohol ohroziť už len Španiel Rafael Nadal, no keďže sa nakoniec rozhodol neštartovať na novembrovom turnaji v Sofii, už nemá kde získať potrebné body.



Tridsaťtriročný Djokovič sa tak zároveň stal najstarším hráčom, ktorý zakončil rok na najvyššom stupienku renkingu. Predtým sa mu to podarilo v rokoch 2011, 2012, 2014, 2015 a 2018. Sampras skončil ako koncoročná jednotka v rokoch 1993 až 1998.



„Pete je niekto, ku komu som vzhliadal, keď som vyrastal, takže vyrovnať jeho rekord je ako splnený sen. Budem sa naďalej snažiť byť ešte lepší hráč, snáď dosiahnem ešte viac úspechov a zlomím viac rekordov v športe, ktorý z celého srdca milujem," povedal pre oficiálnu stránku ATP.



„Skončiť rok ako svetová jednotka je jeden z najpôsobivejších úspechov v našom športe, ktorý si vyžaduje dokonalosť počas celej sezóny. Je úžasné sledovať Novaka, ako to dosiahol šiestykrát a vyrovnal Peteov rekord," uviedol šéf ATP Andrea Gaudenzi.



Djokovič dosiahol v pandémiou poznačenej sezóne bilanciu 39 víťazstiev a tri prehry, pripísal si štyri tituly vrátane triumfu na Australian Open, na Roland Garros prehral vo finále s Nadalom.