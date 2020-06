Hviezdny Federer má po tenise do konca roka. Čaká ho operácia kolena

Bazilej 10. júna (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer bude pauzovať do konca tohto roka pre problémy s kolenom, ktoré si vyžiadajú chirurgický zákrok. Informoval o tom v stredu prostredníctvom twitteru.



Tridsaťosemročný Federer absolvoval vo februári operáciu, no ťažkosti sa mu vrátili. Tento rok hral naposledy v januári, keď v semifinále Australian Open prehral s Novakom Djokovičom 6:7 (1), 4:6, 3:6. "Pred pár týždňami sa mi počas rehabilitácie ozvalo pravé koleno a musím podstúpiť artroskopiu. Potrebujem čas na to, aby som sa vrátil v stopercentnej kondícii, fanúšikovia mi budú chýbať, ale teším sa na nich v roku 2021," uviedol dvadsaťnásobný grandslamový šampión.



Tenisová sezóna sa najskôr rozbehne v auguste. V marci pre pandémiu koronavírusu prerušili všetky súťaže ATP, WTA a ITF až do 31. júla.