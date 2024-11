Fritz je druhý semifinalista turnaja majstrov v Turíne

Turín 14. novembra (TASR) - Americký tenista Taylor Fritz sa stal druhým semifinalistom turnaja majstrov v Turíne. Rus Daniil Medvedev totiž prehral úvodný set duelu s už istým postupujúcim Talianom Jannikom Sinnerom 3:6. Fritza by ani v prípade víťazstva 2:1 už nemohol predstihnúť, lebo má horší vzájomný zápas.



Američan zdolal v nedeľu Medvedeva v dvoch setoch. Vo štvrtok zvíťazil nad Austrálčanom Alexom de Minaurom 2:1. Sinner má už isté prvenstvo v skupine Ilieho Nastaseho, v priebehu turnaja ešte nestratil ani set. Vlani sa na domácej pôde prebojoval až do finále, v ktorom prehral so Srbom Novakom Djokovičom.