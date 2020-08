Halepová nebude hrať na US Open, zdravie je pre ňu na prvom mieste

New York 17. augusta (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa nezúčastní na grandslamovom turnaji US Open. Svetová dvojka tak rozšírila početný zoznam favoritiek, ktoré nebudú hrať vo Flushing Meadows. Halepová oznámila svoje rozhodnutie prostredníctvom twitteru, ako dôvod uviedla obavy z pandémie koronavírusu.



"Po zvážení všetkých okolností som sa vzhľadom na výnimočnú situáciu rozhodla, že nepocestujem do New Yorku. Vždy som hovorila, že na prvom mieste je moje zdravie," napísala Halepová.



Na US Open tak bude chýbať šesť hráčok z elitnej svetovej desiatky. Pre obavy z koronavírusu sa rozhodli neštartovať na US Open svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, päťka rebríčka WTA Ukrajinka Jelina Svitolinová i Holanďanka Kiki Bertensová (7.). V nedeľu odriekla účasť aj Švajčiarka Belinda Benčičová, ktorá figuruje na ôsmom mieste rebríčka WTA.