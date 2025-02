Halepová ukončila kariéru po prehre na turnaji v Kluži

Kluž 4. februára (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová ukončila vo veku 33 rokov aktívnu kariéru. Oznámila to po utorkovej prehre v prvom kole na turnaji v Kluži.



Halepová prehrala na turnaji Transylvania Open s Luciou Bronzettiovou z Talianska dvakrát 1:6. Bol jej prvý zápas tento rok, od organizátorov dostala voľnú kartu. Po zápase oznámila divákom, že končí. "Som realistka. Viem, čo to všetko obnáša a môj mozog a telo už mi to neumožňujú. So svojou kariérou som spokojná a rozhodnutie pre mňa bolo jednoduché," povedala víťazka Roland Garros z roku 2018 a Wimbledonu o rok neskôr.



V roku 2017 sa prvýkrát dostala na prvé miesto v rebríčku WTA, teraz je na 870. priečke. Minulý mesiac odstúpila z kvalifikácie na Australian Open a turnaja v Aucklande na Novom Zélande pre bolesti kolena a ramena.



Posledné obdobie jej kariéry ovplyvnila dopingová kauza. Na US Open 2022 mala pozitívny test na zakázanú látku roxadustat a dostala štvorročný dištanc. Vlani v marci jej bol po odvolaní na športovú arbitráž CAS znížili trest na deväť mesiacov a Halepová sa vrátila k tenisu, ale bez väčších úspechov.



Celkovo získala 24 titulov vo dvojhre a viac ako 40 miliónov dolárov na odmenách.