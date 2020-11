Turnaj majstrov: Djokovič zdolal Zvereva, postúpil do semifinále

Na snímke nemecký tenista Alexander Zverev v zápase dvojhry proti Srbovi Novakovi Djokovičovi na turnaji majstrov v skupine Tokio 1970 v Londýne 20. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke srbský tenista Novak Djokovič oslavuje postup do semifinále dvojhry na turnaji majstrov v Londýne po víťazstve nad piatym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 7:6 (4) v Londýne 20. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo srbský tenista Novak Djokovič skompletizoval zoznam semifinalistov dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. Miestenku medzi elitným kvartetom si zabezpečil vďaka víťazstvu nad piatym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom (vľavo) 6:3, 7:6 (4) v Londýne 20. novembra 2020. Foto: TASR/AP

turnaj majstrov - skupina Tokio 1970:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Alexander Zverev (Nem.-5) 6:3, 7:6 (4)

Londýn 20. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič skompletizoval zoznam semifinalistov dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. Miestenku medzi elitným kvartetom si zabezpečil vďaka víťazstvu nad piatym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom 6:3, 7:6 (4). Najvyššie nasadený hráč nastúpi v sobotu v semifinále proti Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.Djokovič v priamom súboji o postup ani raz nestratil svoje podanie, v konečnej tabuľke skupiny Tokio 1970 obsadil druhé miesto za jej víťazom Daniilom Medvedevom. Rus si v semifinále skríži rakety so Španielom Rafaelom Nadalom. Zverev skončil v skupine na treťom mieste.Sedemnásťnásobný grandslamový šampión odštartoval zápas vo veľkom štýle, v úvodných troch gemoch stratil iba tri loptičky a vybudoval si náskok 3:0. Zverev sa postupne dostával do tempa, set mohol zdramatizovať za stavu 2:4 v siedmom geme, keď sa dostal k dvom brejkbalom, ktoré však nevyužil. Nemec dokázal súpera rozbehať, lenže Djokovič sa vedel presne mierenými údermi vyhrabať aj z ťažkých pozícií a vyrovnané výmeny získaval vo svoj prospech. V deviatej hre premenil hneď prvý setbal. V druhom sete Zverev pokračoval v nevyrovnanej hre, v piatom geme dokázal urobiť dve dvojchyby za sebou a vyhodil volej za čiaru, hneď vzápätí však trafil podanie do bekhendu a predviedol skvelý víťazný forhendový volej na ľavú stranu. Pri svojich podaniach bol však stále suverénnejší, zaskvel sa 12 esami. Súperi v druhom sete ani raz nestratili svoj servis, musel tak rozhodnúť tajbrejk, v ktorom Srb premenil hneď svoj prvý mečbal.Djokovič tak stále živí šancu na zisk šiesteho titulu na turnaji majstrov, čím by vyrovnal rekord tentoraz absentujúceho Rogera Federera zo Švajčiarska.povedal v prvom pozápasovom rozhovore.Dvadsaťtriročný Zverev doplatil na nevydarený úvod prvého setu.citovala ho agentúra DPA.