Polášek s Dodigom zdolali Krawietza s Tecauom

Deblový turnaj majstrov v Turíne:



zelená skupina



FILIP POLÁŠEK, Ivan Dodig (SR/Chor.-6) - Kevin Krawietz, Horia Tecau (Nem./Rum.-8) 7:6 (2), 7:5,

Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-4) - Mate Pavič, Nikola Mektič (Chor.-1) 6:4, 7:6 (4)

Tabuľka:



1. Granollers/Zeballos 2 2 0 4:1 2 *



2. Dodig/POLÁŠEK 2 1 1 3:2 1



3. Mektič/Pavič 2 1 1 2:2 1



4. Krawietz/Tecau 2 0 2 0:4 0



* istý postup do semifinále

Turín 16. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom uspeli v druhom zápase na deblovom turnaji majstrov v Turíne. Ako nasadené šestky zdolali v zelenej skupine Kevina Krawietza (Nem.) a Horia Tecaua (Rum.) 7:6 (2), 7:5 a živia šancu na semifinále.Polášek s Dodigom prehrali v prvom zápase so španielsko-argentínskym párom Marcel Granollers, Horacio Zeballos 4:6, 7:6 (10), 10:6 a v utorok museli zvíťaziť, ak si chceli udržať šancu na postup. V prvom sete si obe dvojice držali podanie a rozhodol až tajbrejk. Rovnako vyrovnaný priebeh mal aj druhý set, za stavu 5:5 však slovensko-chorvátsky pár brejkol súperov a triumf si už nenechal vziať. Dodig s Poláškom pôsobili v kľúčových momentoch zápasu skúsenejšie, darilo sa najmä slovenskému deblistovi, ktorý bol najlepším mužom na kurte.Vo štvrtok nastúpia Polášek s Dodigom proti nasadenému páru číslo 1 Matemu Pavičovi s Nikolom Mektičom z Chorvátska, postup do semifinále im zabezpečí víťazstvo. Chorváti v utorok popoludní podľahli Granollersovi so Zeballosom 4:6 a 6:7 (4). Španielsko-argentínsky pár si už v predstihu zaistil postup do semifinále, Krawietz a Tecau sú z hry o postup von.