Thiem sa stal prvým finalistom dvojhry Turnaja majstrov v Londýne

Srbský tenista Novak Djokovič podáva proti Rakúšanovii Dominicovi Thiemovi v úvodnom semifinále mužskej dvojhry na Turnaji majstrov v Londýne v sobotu 21. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Rakúsky tenista Dominic Thiem reaguje v úvodnom semifinále mužskej dvojhry proti Srbovi Novakovi Djokovičovi na Turnaji majstrov v Londýne v sobotu 21. novembra 2020. Foto: TASR/AP

dvojhra - semifinále:



Dominic Thiem (Rak.-3) - Novak Djokovič (Srb.-1) 7:5, 6:7 (10), 7:6 (5)

Londýn 21. novembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa rovnako ako vlani prebojoval do finále dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. V strhujúcom úvodnom semifinále zvíťazil ako nasadená trojka nad svetovou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom 7:5, 6:7 (10), 7:6 (5). V tajbrejku druhého setu nevyužil štyri mečbaly. V rozhodujúcej skrátenej hre otočil z 0:4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Španielom Rafaelom Nadalom.Thiem v 02 aréne nadviazal na vlaňajšie víťazstvo nad Djokovičom zo základnej skupiny a skorigoval vzájomnú bilanciu na 5:7. "" odplatil prehru z tohtoročného Australian Open v Melbourne. Srb v anglickej metropole nezíska šiesty titul na Masters a nevyrovná rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. Napriek semifinálovej prehre však zakončí rok na vrchole mužského svetového rebríčka ATP.V úvodnom sete si Thiem i Djokovič až do desiateho gemu vyhrávali svoje podania. Za stavu 5:5 sa Rakúšan po víťaznom forhende do rohu dvorca dostal k prvému brejkbalu v zápase a ten aj premenil, keď Srb zahral ťažký halfvolej do siete. Následne Rakúšan potvrdil brejk, po servise na "" premenil hneď prvý setbal.Aj v druhom dejstve sa chlieb lámal v koncovke. Za stavu 6:5 mal Djokovič po dvoch chybách Thiema k dispozícii dva setbaly. Rakúšan ich však odvrátil, udržal si podanie a vynútil si tajbrejk. V ňom nevyužil víťaz US Open štyri mečbaly a v dramatickej koncovke slávil úspech Djokovič, ktorý v kritických momentoch vytiahol skvelé údery a ukázal veľkú mentálnu silu. V treťom sete si obaja hráči držali servis a rozhodnutie opäť padlo v tajbrejku. V ňom viedol Djokovič už 4:0, no Thiem otočil na 6:4 a napokon pri vlastnom servise premenil v poradí šiesty mečbal.