Obhajca titulu Nadal sa nezúčastní na tohtoročnom US Open

Madrid 4. augusta (TASR) – Španielsky tenista Rafael Nadal nebude obhajovať titul na grandslamovom turnaji US Open. Druhý hráč svetového rebríčka ATP dnes informoval, že sa na podujatí nezúčastní pre obavy z pandémie nového koronavírusu.



Organizátori US Open stále počítajú s konaním podujatia napriek zhoršujúcej sa situácii vo viacerých krajinách najmä v Európe. Koronavírus nie je pritom na ústupe ani v USA.



„Takéto rozhodnutie som nikdy nechcel spraviť, ale napokon som nasledoval moje srdce a v súčasnej dobe radšej nebudem cestovať. Stále nemáme ochorenie COVID-19 pod kontrolou a situácia je príliš komplikovaná," napísal 34-ročný Nadal na svojom účte na twitteri. Zo svojich devätnástich grandslamových titulov získal v New Yorku štyri (2010, 2013, 2017, 2019).



Cez víkend odriekol účasť na US Open aj Austrálčan Nick Kyrgios, Nemec Alexander Zverev skritizoval snahu zorganizovať turnaj vo Flushing Meadows. Nadal sa však na twitteri poďakoval organizátorom za úsilie. „Ďakujem USTA, organizátorom US Open a ATP za to, že sa snažia usporiadať turnaj pre hráčov i fanúšikov na celom svete."