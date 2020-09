Azarenková a Osaková sa stretnú vo finále dvojhry na US Open

Semifinále - dvojhra - ženy:



Naomi Osaková (Jap.-4) - Jennifer Bradyová (USA-28) 7:6 (1), 3:6, 6:3, Viktoria Azarenková (Biel.) - Serena Williamsová (USA-3) 1:6, 6:3, 6:3

New York 11. septembra (TASR) - Vo finále tenisového grandslamového turnaja US Open sa stretnú Japonka Naomi Osaková s Bieloruskou Viktoriou Azarenkovou. Štvrtá nasadená Osaková zdolala vo štvrtkovom semifinále domácu dvadsaťosmičku Jennifer Bradyovú 7:6 (1), 3:6, 6:3. Azarenková zaskočila tretiu nasadenú Serenu Williamsovú, keď zvíťazila 1:6, 6:3, 6:3.Tridsaťosemročná Williamsová živila nádej na svoj 24. grandslamový titul, no v zápase proti nenasadenej Azarenkovej jej vyšiel iba prvý set. V ňom Azarenková premenila iba jediný servis a spravila až desať nevynútených chýb. V ďalšom priebehu sa však karta obrátila. Bieloruska zlepšila servis a dokázala eliminovať chyby, keď v ďalších dvoch setoch pridala dovedna iba sedem nevynútených. V druhom sete zlomila prvýkrát podanie súperky v piatej hre, následne odvrátila brejkbal a vyrovnala na 1:1. V záverečnom dejstve rozhodli chyby Williamsovej, spravila ich dvakrát viac ako Azarenková, tá získal brejkla Američanku hneď v druhej hre a s prehľadom doviedla duel do víťazného konca.Bývalá svetová jednotka Azarenková sa predstaví v grandslamovom finále po siedmich rokoch. Postup do jej tretieho finále vo Flushing Meadows ju môže tešiť o to viac, že Williamsovú zdolala na veľkom turnaji po prvý raz v kariére. O tretí titul na podujatí veľkej štvorky a premiérový z New Yorku zabojuje proti Naomi Osakovej.Japonka vstúpila do zápasu ako favoritka, no v prvom sete jej Bradyová nedala nič zadarmo, v siedmej hre mala na dosah brejkbal, no Osaková ho dokázala odvrátiť. Obe hráčky si držali servis až do tajbrejku, v ktorom Američanka zaváhala a získala jediný bod. V druhom polčase pokračoval vyrovnaný priebeh, obe tenistky ťažili zo servisu, napokon mala viac šťastia Bradyová, ktorej sa podarilo získať brejkbal na 5:3 a následne ho potvrdila - 1:1. V tretej časti hry Osaková zvýšila tempo a súperku prvýkrát v zápase prekonala vo víťazných úderoch a postupne si vypracovala vedenie 4:1, ktoré už nepustila.Osaková má šnacu získať svoj tretí grandslamový titul, druhý z US Open (2018) a môže si napraviť chuť z turnaja Western & Southern Open, kde musela odstúpiť pred finále pre zranenie. Pre dvadsaťdvaročnú hráčku to bude tretie grandslamové finále za tri roky.