Slovenky nastúpia v apríli doma proti USA a Dánsku

žreb kvalifikačných skupín Pohára Billie-Jean Kingovej:



A-skupina: Japonsko, Kanada, Rumunsko



B-skupina: Česko, Španielsko, Brazília



C-skupina: SLOVENSKO, USA, Dánsko



D-skupina: Austrália, Kazachstan, Kolumbia



E.skupina: Poľsko, Švajčiarsko, Ukrajina



F-skupina: Holandsko, Veľká Británia, Nemecko

Londýn 23. januára (TASR) - Slovenské tenistky nastúpia v kvalifikačnej C-skupine Pohára Billie-Jean Kingovej doma proti USA a Dánsku. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Hrať sa bude v druhý aprílový týždeň v Bratislave. Víťazi šiestich trojčlenných kvalifikačných skupín postúpia na novembrový finálový turnaj do Šen-čenu, na ktorom majú už istú účasť domáca Čína a Talianky ako obhajkyne titulu.Slovenky boli ako hostiteľská krajina pri žrebe nasadené. S Američankami majú priaznivú bilanciu 2:0. Vlani ich zdolali v 1. kole finálového turnaja v Malage 2:1 a dokráčali až do finále, v ktorom prehrali s Talianskom 0:2. Proti tímu USA uspeli 2:1 aj v prvom vzájomnom dueli na finálovom turnaji v Prahe v roku 2021. V oboch prípadoch rozhodla o všetkom štvorhra, v ktorej slávili úspech Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou. S Dánkami sa slovenský tím ešte nestretol.Kapitán slovenského tímu Matej Lipták označil skupinu za ťažkú, no teší sa, že jeho zverenky budú hrať doma.zdôraznil Lipták pre web Slovenského tenisového zväzu.povedal generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška pre oficiálnu webovú stránku STZ.