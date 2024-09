Slovenky proti USA v plnej sile, Lipták: Môžeme iba prekvapiť

Bratislava 16. septembra (TASR) - Pätica slovenských tenistiek Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová a Tereza Mihalíková figuruje v nominácii na duel 1. kola finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej proti USA. Hrať sa bude 14. novembra od 17.00 h v španielskej Malage. Víťaz zápasu nastúpi v nedeľu 17. novembra o 10.00 h vo štvrťfinále proti nasadenej Austrálii.



Slovenky boli počas aprílového žrebu v Londýne nenasadené a okrem Američaniek mohli dostať za súpera ešte Nemecko, Veľkú Britániu, Japonsko, Poľsko, Rumunsko alebo Španielsko. Zápasy úvodného kola sú na programe 12. - 14. novembra. Nasadené tímy Kanada, Taliansko, Česko a Austrália postúpili priamo medzi elitnú osmičku. Slovenské reprezentantky majú s USA priaznivú bilanciu 1:0. Na finálovom turnaji v Prahe v novembri 2021 zdolali americký výber v skupine 2:1, napokon však tesne nepostúpili do semifinále, v úvodnom dueli prehrali so Španielkami 1:2.



"Rozhodol som sa pre stabilné hráčky, ktoré boli vo výbere aj v posledných stretnutiach. Plánoval som s nami zobrať aj šiestu hráčku Ninku Vargovú, ktorá si to podľa mňa zaslúži a myslím si, že v blízkej dobe do tímu smeruje. Má v tom čase však naplánovanú dlhšiu šnúru turnajov v Austrálii, takže by to bolo logisticky dosť obtiažne. Pôjdeme preto v klasickom zložení piatich hráčok," povedal na úvod kapitán tímu Matej Lipták v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.



Skúsený šéf slovenskej lavičky pozorne sleduje výsledky Sloveniek na turnajoch. "Rebecca bola minulý týždeň veľmi blízko svojho najväčšieho titulu v kariére. V Monastire dosiahla doposiaľ svoj najlepší výsledok. Som rád, že sa opäť veľmi priblížila k svetovej stovke a verím, že sa jej podarí do nej opäť preniknúť a udržať sa v nej. Prajem jej, aby sa to podarilo. Terka si našla veľmi vhodnú partnerku k sebe, je medzi nimi veľmi dobrá chémia. Viac sa na kurte uvoľnila a ukazuje sa to aj na výsledkoch. Ostatné baby sú ako na hojdačke, občas dosiahnu dobré výsledky, občas sa hľadajú. V takejto situácii sme však už pred BJKC boli niekoľkokrát. Do stretnutia zostávajú ešte dva mesiace, môže sa udiať čokoľvek a forma hráčok sa môže otočiť. Verím, že všetky baby budú zdravé, v skvelej forme a že nám sadnú podmienky v Malage," pokračoval Lipták. Kapitán Sloveniek má už jasno aj ohľadom prípravy: "Do Malagy by som chcel letieť už 9. novembra. Baby by mali byť doma, s prípravou by sme mali začať už 6. novembra v Bratislave, aby sme boli pokope už tri dni pred odletom."



Lipták však okrem svojich hráčok mapuje aj Američanky. Ich káder je však natoľko široký, že je veľmi ťažké predpokladať, ktoré hráčky do Malagy napokon pricestujú. "Súperky som bol sledovať v Amerike na US Open. Videl som asi desať hráčok, ktoré sú podľa mňa adeptkami na nomináciu. Dostali sme jednoznačne najsilnejšieho súpera, akého sme mohli. Majú veľmi široký káder, rovnako tak deblové špecialistky, ktoré vyhrávajú grandslamové turnaje. Je to silná tenisová krajina a pre nás veľká výzva. Musíme sa poriadne pripraviť na jednotlivé súperky, zvoliť správne hráčky, ktoré by ich mohli prekvapiť. Uvidíme, ako sa nám to podarí. Baby sa však na turnaj veľmi tešia, ideme do stretnutia s tým, že môžeme iba prekvapiť. S Amerikou sa nám to naposledy aj podarilo. Myslím si však, že teraz je ich káder ešte iný, silnejší, ako bol vtedy. Určite sa však nevzdávame a idem skúsiť prekvapiť," zakončil Lipták.