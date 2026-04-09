Slovenky zdolali Chorvátky, do semifinále však nepostúpili
Oeiras 9. apríla (TASR) - Slovenské tenistky zaznamenali v A-skupine turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) v portugalskom Oeirase druhé víťazstvo, keď zdolali Chorvátky. Rebecca Šramková získala v dvojhre druhý bod, v dueli tímových jednotiek zvíťazila nad Tarou Würthovou 6:4 a 7:5. Na postup do semifinále to však nestačilo. Prvenstvo v skupine si zabezpečilo Srbsko, ktoré získalo možnosť bojovať o účasť v budúcoročnej kvalifikácii.
Prvý singlový bod získala pre slovenský tím Mia Pohánková, Leu Boškovičovú zdolala 7:6 (6) a 6:3. Na záverečnú štvorhru predbežne postavil slovenský kapitán Viktóriu Hrunčákovú a Terezu Mihalíkovú, Chorvátky by sa mali opierať o Würthovú a Luciju Čiričovú Bagaričovú. Slovenky tak čaká v piatok 10. apríla súboj o konečné umiestnenie na turnaji, čeliť budú tabuľkovo druhému tímu z D-skupiny.
Druhá dvojhra mala totožný priebeh v úvode prvého setu ako prvá konfrontácia singlistiek. Šramková sa okamžite ujala vedenia 2:0, ale Würthová odpovedala rovnakým spôsobom. Následne to bola vyrovnaná partia, v ktorej rozhodovali detaily a lepšie rozhodnutia na kurte. Séria stratených podaní paradoxne zahrala do karát Slovenke, ktorá sa priblížila za stavu 5:4 k zisku prvého dejstva. Šramková využila hneď prvý setbal a po výsledku 6:4 bola bližšie k úspechu v súboji s Würthovou.
Po prestávke sa Šramková výraznejšie herne skonsolidovala, už nedovolila svojej chorvátskej súperke to, čo v prvom sete a hneď sa to prejavilo na kurte a na priebežnom stave. Ziskom štyroch gemov po sebe razom viedla 4:1 a nechcela pripustiť výraznejšiu drámu. Würthová sa ale herne nakopla, za stavu 4:5 zo svojho pohľadu dokázala Šramkovej zobrať podanie v dôležitom geme z pohľadu druhého setu. Slovenskú singlovú jednotku to ale nevykoľajilo, odpovedala ďalším brejkom a následne čistou hrou využila prvý vybojovaný mečbal na to, aby ukončila stavom 7:5 celé stretnutie.
Do semifinále turnaja v Oeirase a možnosti zabojovať o miestenku v budúcoročnej kvalifikácii PBJK sa dostali iba víťazi štyroch štvorčlenných skupín. Slovenky prišli o možnosť postupu po prehre 1:2 so Srbkami. Účinkovanie v A-skupine zakončili s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry na druhej pozícii.
Pre slovenské tenistky to je jediná tohtoročná skúsenosť s PBJK, v budúcoročnej edícii opäť nastúpia najskôr na turnaji I. euro-africkej zóny.
Turnaj I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej v Oeirase
A-skupina:
SLOVENSKO - Chorvátsko 2:0 po dvojhrách
Mia Pohánková - Lea Boškovičová 7:6 (6), 6:3
Rebecca Šramková - Tara Würthová 6:4, 7:5
