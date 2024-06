Alcaraz je prvýkrát víťazom mužskej dvojhry v Paríži

muži - dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Alexander Zverev (Nem.-4) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

Paríž 9. júna (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz prvýkrát v kariére triumfoval v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Vo finále zvíťazil na parížskej antuke v pozícii turnajovej trojky nad štvrtým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom po päťsetovom boji 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Španiel získal tretí titul z podujatí veľkej štvorky. Vlani nenašiel premožiteľa vo Wimbledone, v roku 2022 na US Open.Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,4 milióna eur a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na druhé miesto za Taliana Jannika Sinnera, ktorý premiérovo zasadne na mužský trón. Alcaraz napodobnil svojho trénera Juana Carlosa Ferrera.zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov v roku 2003. Zverev neuspel ani vo svojom druhom grandslamovom finále. V roku 2020 prehral v súboji o trofej na US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, keď nevyužil vedenie 2:0 na sety.Alcaraz po víťaznom forhende hneď v úvodnom geme prelomil podanie Zvereva. Nemec vzápätí kontroval rebrejkom a následne otočil na 2:1, ďalšie tri hry sa však stali korisťou Alcaraza. Španiel z forhendu tlačil Zvereva do defenzívy, vo výmenách robil menej nevynútených chýb. V deviatom geme po tretí raz v zápase zobral Nemcovi podanie a prvý set získal vo svoj prospech.Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu sa však rýchlo otriasol a v druhom dejstve bol na dvorci Philippa Chatriera lepší. Od stavu 2:2 získal Zverev päť gemov za sebou. Ťažil z kvalitného forhendu, v dôležitých momentoch si dokázal pomôcť servisom. Alcaraz v tejto fáze zápasu príliš kazil, nevychádzali mu ani stopbaly, ktoré boli v predchádzajúcich dueloch na turnaji jeho veľká zbraň.V treťom sete viedol Alcaraz 5:2. Zverev však ukázal veľkú bojovnosť, v ďalších minútach otočil na 7:5 a získal psychologickú výhodu. Alcaraz sa však bleskovo zmobilizoval, vo štvrtom dejstve odskočil Zverevovi na 4:0 a vynútil si rozhodujúci set. V ňom za stavu 1:1 Zvereva brejkol, keď Nemec spravil štyri nevynútené chyby. Vo štvrtom geme odvrátil Alcaraz štyri brejkbaly a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenil hneď prvý mečbal a vyrovnal vzájomnú bilanciu so Zverevom na 5:5. Nemcovi odplatil štvrťfinálovu prehru z Roland Garros z roku 2022.Alcaraz je v grandslamových finále zatiaľ stopercentný.uviedol Alcaraz vo svojom príhovore.Zverev uznal kvality nového šampióna.