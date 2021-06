Djokovič sa druhýkrát stal víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas reaguje počas finále mužskej dvojhry proti Srbovi Novakovi Djokovičovi na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 13. júna 2021. Foto: TASR/AP

Srbský tenista Novak Djokovič padá počas finále mužskej dvojhry proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži 13. júna 2021. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - finále:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Paríž 13. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Roland Garros. Vo finále na parížskej antuke zdolal ako najvyššie nasadený hráč turnajovú päťku Gréka Stefanosa Tsitsipasa po vyše štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Djokovič získal 19. grandslamový titul a už iba jeden ho delí od toho, aby sa dotiahol na Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala.Srb je prvý hráč od roku 2004, ktorý vo finále Roland Garros otočil zápas z 0:2 na sety. Naposledy sa to podarilo Gastonovi Gaudiovi v argentínskom derby s Guillermom Coriom. Djokovič je zároveň prvý tenista v Open ére, ktorý vyhral každé podujatie veľkej štvorky minimálne dvakrát. V celej tenisovej histórii sa to podarilo iba Austrálčanom Royovi Emersonovi a Rodovi Laverovi. Djokovič prvýkrát triumfoval na Roland Garros v roku 2016, keď skompletizoval svoju zbierku grandslamových trofejí. Štyrikrát ťahal vo finále za kratší koniec. Vďaka nedeľnému víťazstvu zinkasuje prémiu 1,4 milióna eur a udrží si post lídra svetového rebríčka ATP.Tsitsipas začal finálový duel dvojchybou a hneď v úvodnom geme čelil dvom brejkbalom. Vďaka trom esám za sebou si však udržal podanie. V ďalších minútach držal so Srbom krok vo výmenách, viackrát ho prekvapil stopbalmi. Za stavu 5:4 sa po liftovanom forhende, ktorý dopadol presne na základnú čiaru, dostal k setbalu. Djokovič ho však odvrátil, v ďalšom geme Tsitsipasa brejkol a išiel podávať na víťazstvo v sete. Grék sa rýchlo zmobilizoval a vynútil si tajbrejk, v ktorom viedol 4:0 i 5:2. Djokovič dokázal otočiť na 6:5 a bol blízko k zisku prvého setu. Tsitsipas však v ťažkej situácii predviedol famózny víťazný forhendový longlajn. Grék získal po nevynútených chybách Djokoviča aj ďalšie dva body a tak sa tajbrejk stal jeho korisťou.Tsitsipas bol v laufe, v úvode druhého setu vďaka kvalitným returnom opäť prelomil Djokovičovo podanie a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. Grék ťažil z výborného pohybu po dvorci, za stavu 4:2 Djokoviča opäť brejkol a aj druhý set získal vo svoj prospech. Na Tsitsipasovi dlho nebolo vidieť, že hrá prvé grandslamové finále, na centri Philippa Chatriera pôsobil pokojným a vyzretým dojmom. Za celý set spravil iba dve nevynútené chyby. Na začiatku tretieho dejstva však začal viac kaziť, čo Djokovič využil a za stavu 2:1 mu v "" jedenásťminútovom geme zobral podanie. Výhodu brejku pretavil Srb v zisk setu.Pred začiatkom štvrtého dejstva si Tsitsipas nechal na dvorec zavolať fyzioterapeuta. Masáž mu však nepomohla, dvakrát prišiel o podanie a Djokovič si vybudoval rozhodujúci náskok 4:0. Srb v týchto momentoch skvele podával i returnoval, snažil sa hrať loptičky do Tsitsipasovho bekhendu, čo na súpera platilo. V úvodnom geme rozhodujúceho setu Djokovič nevyužil brejkbal, za stavu 1:1 prelomil Tsitsipasovo podanie a zápas už dotiahol do víťazného konca. Za stavu 5:4 premenil pri vlastnom servise v poradí druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Tsitsipasom na 6:2. Na antuke vyhral všetky štyri zápasy vrátane vlaňajšieho semifinále Roland Garros, ktoré sa hralo tiež na päť setov." uviedol Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.V slávnostnom príhovore prd prevzatím Pohára mušketierov zdôraznil, že chce získať ďalšie grandslamové tituly. "Tsitsipas bol sklamaný, že dobre rozohratý zápas sa napokon skončil jeho prehrou: "