Roland Garros preložili na prelom septembra a októbra

Paríž 17. marca (TASR) - Grandslamový tenisový turnaj Roland Garros preložili z pôvodného termínu na prelom septembra a októbra. Dôvod je hrozba nového koronavírusu. Ako v utorok informovala Francúzska tenisová federácia, prestížne podujatie, ktoré malo odštartovať 24. mája, sa po novom odohrá v dňoch 20. septembra až 4. októbra.



Je to prvý grandslamový turnaj, ktorý ovplyvnila nová pandémia. Ďalší na programe je Wimbledon naplánovaný na 29. júna až 12. júla. Vedenie Ženskej tenisovej asociácie (WTA) v uplynulých dňoch zrušilo podujatia v Miami, Charlestone, Bogote, Stuttgarte, Istanbule a v Prahe a prerušilo sezónu zatiaľ do 2. mája. Ešte o čosi skôr reagovala Asociácia tenisových profesionálov (ATP), ktorá 12. marca zrušila všetky turnaje mužov na najbližších šesť týždňov do 20. apríla.



Roland Garros odštartoval v roku 1981 ako majstrovstvá Francúzska a od roku 1925 na ňom mohli hrať aj zahraniční tenisti. Doteraz sa neuskutočnil iba v rokoch 1915 až 1919 a 1940 až 1945, keď zúrili I. a II. svetová vojna. Informovala o tom agentúra AP.



Vo Francúzsku evidujú k utorku 17.00 SEČ 6633 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo 148 ľudí. Celosvetovo je v 163 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 190-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 7500 osôb.