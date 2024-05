Nadal prehral v 1. kole dvojhry so Zverevom

muži - dvojhra - 1. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-4) - Rafael Nadal (Šp.) 6:3, 7:6 (5), 6:3

Paríž 27. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal prvýkrát v kariére neprešiel cez 1. kolo dvojhry na Roland Garros. Štrnásťnásobný parížsky šampión podľahol v pondelňajšom šlágri štvrtému nasadenému Nemcovi Alexandrovi Zverevovi 3:6, 6:7 (5), 3:6. Pre Nadala to bola iba štvrtá prehra na jeho obľúbenom grandslamovom turnaji, na ktorom štartoval možno poslednýkrát.Španiel hneď v úvodnom geme stratil podanie a Zverev pretavil výhodu brejku v zisk prvého setu. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu profitoval z toho, že Nadalove údery boli krátke a nekompromisne zakončoval výmeny víťaznými forhendmi. Pre dážď sa hralo pod zatiahnutou strechou, čo Nadalovi nevyhovovalo, robil priveľa nevynútených chýb.V druhom dejstve čelil Španiel za stavu 1:1 dvom brejkbalom, no podržal si servis, čo ho výrazne povzbudilo. Predĺžil dĺžku úderov, dokázal dostať Zvereva pod tlak. V piatom geme zobral Nemcovi podanie a za stavu 5:4 išiel podávať na víťazstvo v sete. Zverev však čistou hrou vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom slávil úspech. Nadal mu pomohol viacerými neúspešnými stopbalmi. Na začiatku tretieho setu viedol Nadal 2:0, no Zverev bleskovo vyrovnal na 2:2 a v koncovke mal navrch. Za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal.Zverev na dvorci Philippa Chatriera odplatil Nadalovi semifinálovú prehru z roku 2022. Nemec vtedy zápas za stavu 6:7 (8), 6:5, 30:40 skrečoval, keď si vyvrtol členok a z kurtu ho odviezli na vozíčku. Nasledovala dlhá súťažná pauza, no Zverev sa dokázal vrátiť medzi absolútnu elitu. Svoje antukové kvality potvrdil pred dvoma týždňami triumfom na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.uviedol Zverev.Nadal sa vo svojom príhovore poďakoval parížskemu publiku za podporu.Po prehre Nadal pripustil, že vynechá tretí grandslamový turnaj roka vo Wimbledone.