Schmiedlová otočila zápas s Kučovou, postúpila do 2. kola

ženy - dvojhra - 1: kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Kristína KUČOVÁ (SR) 4:6, 7:6 (1), 6:2

Paríž 23. mája (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zdolala na parížskej antuke svoju krajanku Kristínu Kučovú po trojsetovej bitke 4:6, 7:6 (1), 6:2. V druhom sete prehrávala už 3:5, no podarilo sa jej otočiť nepriaznivý vývoj. Jej ďalšou súperkou bude Danka Koviničová z Čiernej Hory, s ktorou má priaznivú bilanciu 4:2.Kučovej vyšiel úvod zápasu so Schmiedlovou, keď dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 3:0. Jej kolegyňa z fedcupového tímu síce následne znížila na 2:3, no ďalšie dva gemy sa stali korisťou Kučovej. Za stavu 5:4 využila pri vlastnom podaní prvý setbal. Schmiedlová robila v dôležitých momentoch príliš veľa nevynútených chýb.V druhom dejstve viedla Kučová 5:3 a bola blízko k postupu do 2. kola. Schmiedlová však otočila na 6:5 a vynútila si tajbrejk, v ktorom dovolila uhrať Kučovej iba jedinú loptičku. V rozhodujúcom sete už Schmiedlová na dvorci dominovala Po dvoch brejkoch odskočila Kučovej na 5:1 a v ôsmom geme premenila prvý mečbal. Vzájomnú bilanciu s Kučovou skorigovala na 2:3, prvýkrát nad ňou zvíťazila v januári 2015 na turnaji v austrálskom Sydney.