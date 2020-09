Svetová jednotka Bartyová nebude obhajovať titul v Paríži

Paríž 8. septembra (TASR) - Svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová sa po US Open nezúčastní ani na ďalšom grandslamovom turnaji Roland Garros (21. septembra - 11. októbra), na ktorom mala obhajovať vlaňajší titul. Dvadsaťštyriročná Austrálčanka sa rozhodla neabsolvovať cestu do Európy pre riziko spojené s pandémiou koronavírusu.



"Bolo to ťažké rozhodnutie, ale v tomto roku už nebudem štartovať na turnajoch v Európe. Žiaľ, týka sa to aj grandslamu v Paríži. Vlaňajší triumf na Roland Garros bol špeciálny moment v mojej kariére, preto sa moje rozhodnutie nerodilo ľahko," uviedla Bartyová na instagrame. Vynechaním turnajov získa čas na prípravu na novú sezónu, ktorej prvý vrchol je Australian Open v Melbourne.



Organizátori Roland Garros v pondelok potvrdili, že v hľadisku budú môcť byť aj diváci. "Od reštartu tenisového kolotoča bude Roland Garros prvým turnajom s privilégiom diváckej účasti," vyjadril sa podľa agentúry AP prezident Francúzskej tenisovej federácie Bernard Giudicelli.



Podľa nariadenia francúzskej vlády môže v parížskom regióne prísť na športové podujatie maximálne 5000 osôb. Organizátori Roland Garros plánovali zaplniť kapacitu tenisového areálu denne na 50 až 60 percent, namiesto toho ho rozdelia do troch zón okolo troch hlavných dvorcov. Na Kurte Philippa Chatriera a Kurte Suzanne Lenglenovej môže byť v jednom momente najviac 5000 divákov, do zóny ohraničujúcej tretí najväčší kurt vpustia maximálne 1500 ľudí. Všetci účastníci budú musieť nosiť na tvári ochranné rúška, akreditované osoby budú musieť pred príchodom do "bubliny" podstúpiť testy na koronavírus.



O tituly na parížskej antuke sa malo pôvodne bojovať v tradičnom termíne na prelome mája a júna, no podujatie museli odložiť pre pandémiu koronavírusu.