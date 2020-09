Šampiónka US Open Osaková je zranená, nepôjde na Roland Garros

Paríž 18. septembra (TASR) – Japonská tenistka Naomi Osaková sa pre zranenie zadného stehenného svalu odhlásila z grandslamového turnaja Roland Garros. Okrem úradujúcej šampiónky US Open bude v pavúku ženskej dvojhry v Paríži chýbať aj obhajkyňa titulu Ashley Bartyová. Austrálčanka pre obavy z pandémie koronavírusu už skôr oznámila, že neabsolvuje cestu do Európy.



Osaková na twitteri uviedla, že so stehenným svalom má problémy od augustového turnaja v Cincinnati. „Žiaľ, tento rok nebudem môcť hrať na Roland Garros. Nechcem riskovať."



„Sval ma bolí a od skončenia US Open je iba veľmi málo času na jeho doliečenie," vyhlásila 22-ročná víťazka troch grandslamových titulov, ktorá na parížskej antuke nemala patriť medzi favoritky na triumf.