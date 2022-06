Ševčenko sa stal víťazom dvojhry na Kooperativa Bratislava Open

dvojhra - finále:



Alexander Ševčenko (Rus.) - Riccardo Bonadio (Tal.) 6:3, 7:5

Bratislava 12. júna (TASR) - Ruský tenista Alexander Ševčenko sa stal víťazom dvojhry na antukovom challengeri Kooperativa Bratislava Open 2022. V nedeľnom finále dvojhry zdolal Taliana Riccarda Bonadia za 87 minút 6:3, 7:5. Ševčenko získal premiérový singlový titul na ATP Challenger Tour. Vďaka triumfu si odnáša prémiu 9200 eur pred zdanením a do svetového rebríčka ATP Entry si pripíše 90 bodov.Finále bolo záležitosťou dvoch nenasadených hráčov z tretej stovky svetového rebríčka, ktorí v semifinále vyradili favoritov. Dvadsaťjedenročný Ševčenko, semifinálový premožiteľ Slováka Norberta Gombosa, vstúpil do zápasu s o sedem rokov starším Talianom lepšie. Ťažil z kvalitného prvého podania a po rýchlom brejku si vybudoval náskok 3:1. Prvý set napokon získal pomerom 6:3. Druhý set mal vyrovnanejší priebeh. Obaja hráči si držali podanie až do piateho gemu, v ktorom Ševčenko brejkol Bonadia. Talian mu to síce vzápätí vrátil, no ruský tenista v napínavom 11. geme opäť prelomil servis súpera a za stavu 6:5 následne brejk potvrdil. V dvanástej hre premenil hneď svoj prvý mečbal, duel zakončil esom.Ševčenko dosiahol svoj najväčší úspech na ATP Challenger Tour, doteraz bolo jeho maximom štvrťfinále.uviedol Ševčenko v prvom interview priamo na kurte. Bonadio zložil svojmu finálovému súperovi poklonu: