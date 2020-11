Tóth a Lipták kapitánmi slovenských reprezentácií v roku 2021

Bratislava 9. novembra (TASR) - Novým kapitánom slovenskej daviscupovej reprezentácie bude Tibor Tóth. Rozhodol o tom v pondelok výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu. Tóth nahradil vo funkcii Dominika Hrbatého, doteraz pôsobil pri tíme ako tréner. Fedcupový tím povedie aj v roku 2021 Matej Lipták, ktorý priviedol Slovenky na finálový turnaj v Budapešti.



Tótha čaká premiéra v AXA aréne NTC v súboji proti Čile, stretnutie sa odohrá v marci alebo v septembri 2021. "Som veľmi rád, že som dostal dôveru byť kapitánom daviscupového tímu, no je to zároveň aj zväzujúce. Dúfam, že sa mi podarí zužitkovať dlhoročné skúsenosti na okruhu ATP a pomôcť zvíťaziť tímu v najbližšom stretnutí proti Čile. Čaká nás ťažký súper, ktorý disponuje výbornými hráčmi. Výhodou je, že hráme doma. Verím, že ich zdoláme," povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu nový kapitán, ktorý je osobným koučom Norberta Gombosa.



Hrbatému, ktorý pôsobil na daviscupovej lavičke od konca roka 2017, sa nepodarilo postúpiť s tímom na finálový turnaj v Madride. Vlani vo februári prehrali Slováci so silným tímom Kanady vo svojom strede s Denisom Shapovalovom či Felixom Augerom-Aliassimeom. V tomto roku v marci nestačili v NTC na Česko, ktorému podľahli 1:3. Andrej Martin mal šancu získať vyrovnávajúci bod na 2:2, no v súboji tímových jednotiek proti Jiřímu Veselému nevyužil mečbal a napokon prehral po trojsetovom boji.