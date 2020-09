Gombos prehral v 2. kole dvojhry US Open s Čiličom

Muži – dvojhra – 2. kolo:



Marin Čilič (Chor.-31) – Norbert GOMBOS (SR) 6:3, 1:6, 7:6 (2), 7:5

New York 3. septembra (TASR) – Slovenský tenista Norbert Gombos neuspel v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Napriek bojovnému výkonu prehral vo vyrovnanom zápase s newyorským šampiónom z roku 2014 Chorvátom Marinom Čiličom 3:6, 6:1, 6:7 (2), 5:7. Slovensko prišlo vo Flushing Meadows aj o posledné želiezko v singli.Gombos napriek prehre dosiahol svoje maximum na podujatiach veľkej štvorky, prvýkrát prešiel v hlavnej súťaži cez úvodnú prekážku. Nezľakol sa súpera zvučného mena a hneď v úvodnom geme zobral Čiličovi podanie. Chorvát však vzápätí kontroval rebrejkom, za stavu 4:3 opäť prelomil podanie Gombosa a prvý set sa stal jeho korisťou.V druhom dejstve sa za stavu 1:1 dostal k ďalšiemu brejkbalu, Gombos ho však odvrátil a rozohral sa k výbornému výkonu. Vďaka zisku siedmich hier za sebou získal druhý set jasne vo svoj prospech a v treťom viedol 2:0. Dominoval vo výmenách, kvalitnými returnami eliminoval podanie súpera. Čilič, ktorý v 1. kole otočil proti domácemu Američanovi Denisovi Kudlovi z 0:2 na sety, pôsobil v týchto chvíľach na dvorci unaveným dojmom, pri mnohých loptičkách bol neskoro. Dokázal sa však zmobilizovať, od stavu 2:4 uhral tri gemy za sebou a v tajbrejku mal jasne navrch. Vo štvrtom sete mal Gombos za stavu 5:4 pri podaní Čiliča k dispozícii dva setbaly, Chorvát ich však odvrátil, následne slovenského daviscupového reprezentanta brejkol a zápas už dotiahol do víťazného konca.