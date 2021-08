Kučová postúpila do 2. kola dvojhry

Ženy - dvojhra -. 1. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Ann Liová (USA) 7:5, 6:1

Simona Halepová (Rum.-12) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:4, 7:6 (3)

New York 30. augusta (TASR) – Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prvýkrát v kariére prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole v pozícii „lucky loserky" vyradila domácu Američanku Ann Liovú 7:5, 6:1. Jej ďalšou súperkou bude víťazka duelu medzi nasadenou dvanástkou Rumunkou Simonou Halepovou a Taliankou Camilou Giorgiovou.Kučovej vyšiel úvod stretnutia s Liovou, 67. hráčkou sveta a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:1. Američanka však otočila na 5:3 a v desiatom geme mala pri podaní Kučovej setbal. Slovenka vyrovnala na 5:5, následne získala aj ďalšie dva gemy a prvý set sa stal napokon jej korisťou. V druhom dejstve už Kučová na dvorci dominovala. Liovej odskočila na 4:1 a zápas s prehľadom dotiahla do úspešného konca. Pri premiére v hlavnej súťaži v New Yorku v roku 2016 stroskotala hneď na úvodnej prekážke.Halepová pre zranenie neštartovala na Roland Garros ani vo Wimbledone, proti Giorgiovej sa však prezentovala vo veľmi dobrom svetle. Bývalá svetová jednotka excelovala na podaní, v dôležitých momentoch si dokázala pomôcť esami. V druhom sete si síce skomplikovala situáciu a za stavu 6:5 prišla o servis, no v tajbrejku mala navrch, keď profitovala s nevynútených chýb Talianky.uviedla v prvom pozápasovom interview s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.