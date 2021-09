Medvedev je vo finále US Open: Nehral som najlepšie, ale som šťastný

Muži - dvojhra - semifinále:



Daniil Medvedev (Rus.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) 6:4, 7:5, 6:2

New York 11. septembra (TASR) - Prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open sa stal ruský tenista Daniil Medvedev. Druhý nasadený hráč zdolal nasadenú dvanástku Felixa Augera-Aliassimea z Kanady 6:4, 7:5 a 6:2. V boji o titul si zahrá s víťazom duelu medzi Srbom Novakom Djokovičom a Nemcom Alexandrom Zverevom.Medvedev sa predstaví vo svojom druhom newyorskom finále, v roku 2019 nestačil v piatich setoch na Rafaela Nadala.Obaja hráči hrali od úvodu kvalitne na svojom podaní. Historicky prvý Kanaďan v semifinále US Open si vybral slabšiu chvíľu v siedmej hre, v ktorej Medvedev premenil svoj prvý a zároveň jediný brejkbal v prvom sete. V desiatej hre potom zužitkoval aj svoj prvý setbal. V druhom viedol Auger-Aliassime už 5:2, za stavu 5:3 však nevyužil dva setbaly a Medvedev ho potrestal. Set otočil a vyhral 7:5. V treťom už favorit jasne dominoval a zvíťazil 6:2, keď premenil druhý mečbal." povedal Medvedev, ktorý môže vo finále naraziť na Djokoviča. Ten sa pokúša získať kalendárny Grand Slam: