Tenis-US Open: Molčan proti Dimitrovovi, Schmiedlovú čaká Baindlová

New York 24. augusta (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open proti devätnástemu nasadenému Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi. Anna Karolína Schmiedlová sa stretne s Ukrajinkou Katerynou Baindlovou. Rozhodol o tom žreb v New Yorku.



Molčan proti Dimitrovovi ešte nehral. V roku 2021 postúpil najlepší slovenský singlista vo Flushing Meadows z kvalifikácie až do 3. kola dvojhry. Schmiedlová má s Baindlovou negatívnu bilanciu 1:3. Šancu postúpiť do hlavnej súťaže ešte mali Viktória Hrunčáková, Rebecca Šramková a Lukáš Klein, ktorých vo štvrtok večer čakalo 2. kolo kvalifikácie.



Najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz odštartuje cestu za obhajobou titulu na US Open duelom proti Nemcovi Dominikovi Köpferovi. Druhý nasadený Srb Novak Djokovič si zmeria sily s Francúzom Alexandrom Müllerom. "Nole" vlani na turnaji neštartoval, keďže sa odmietal dať zaočkovať proti ochoreniu Covid-19.



Poľka Iga Swiateková, najvyššie nasadená obhajkyňa titulu v ženskom singli, si na úvod skríži rakety so Švédkou Rebeccou Petersonovou. Druhú nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú, úradujúcu šampiónku Australian Open, čaká Belgičanka Maryna Zanevská.