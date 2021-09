Polášek s Peersom neuspeli v semifinále mužskej štvorhry

muži - štvorhra -semifinále:



Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-7) - Jphn Peers, Filip POLÁŠEK (Austr./SR-8) 6:3, 3:6, 6:4



New York 9. septembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johon Peersom neuspeli v semifinále mužskej štvorhry na grandslamovom US Open. Ako turnajové osmičky prehrali so siedmym nasadeným britsko-brazílskym párom Jamie Murray, Bruno Soares 3:6, 6:3, 4:6. Súpermi newyorských šampiónov z roku 2016 vo finále budú v piatok o 18.00 h štvorky "pavúka" - Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury.Polášek nevyužil šancu zabojovať o druhý grandslamový titul. Vo februári triumfoval po boku Chorváta Ivana Dodiga na Australian Open v Melbourne po víťazstve nad Ramom a Salisburym. Po Wimbledone sa s Dodigom rozišli a Polášek si našiel nového deblového partnera, s ktorým postúpil do grandslamovébo finále už pri štvrtom spoločnom turnajovom vystúpení. Z New Yorku si odnášajú spoločnú prémiu 164.000 USD pred zdanením. Polášek si aj po US Open udrží post svetovej deblovej deviatky.Poláškovi s Peersom nevyšiel úvod stretnutia, keď slovenský deblový špecialista za stavu 1:1 po dvojchybe prišiel o servis. Za stavu 5:3 Murray so Soaresom opäť súperov brejkli pri podaní Peersa a prvý set sa stal ich korisťou. Britsko-brazílsky tandem bol na servise suverénny a výborne returnoval.V druhom dejstve však prevzali taktovku zápasu Polášek s Peersom. V treťom i ôsmom geme zobrali súperom podanie a vynútili si tretí set. Polášek sa chytil na returne a bol najlepší hráč na kurte. V rozhodujúcom sete však v Tildenovom geme za stavu 3:3 stratil podanie a Murray so Soaresom už dotiahli zápas do úspešného konca.uviedol v prvom pozápasovom interview brat Andyho Murrayho - trojnásobného grandslamového šampióna v singli.