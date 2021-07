Bartyová po výhre wimbledonskej dvojhry: Splnil sa mi celoživotný sen

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová odvracia loptičku Češke Karolíne Plíškovej vo finále dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji Wimbledon v Londýne 10. júla 2021. Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - finále:



Ashleigh Bartyová (Austr.-1) - Karolína Plíšková (ČR-8) 6:3, 6:7 (4), 6:3

Londýn 10. júla (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry. Turnajová jednotka zdolala vo finále nasadenú osmičku Češku Karolínu Plíškovú 6:3, 6:7 (4) a 6:3 za 1:56 h. Austrálčanka získala druhý singlový grandslamový titul, v roku 2019 nenašla premožiteľku na Roland Garros v Paríži.Bartyová je prvou wimbledonskou šampiónkou z krajiny protinožcov od roku 1980, keď na tráve All England Clubu vybojovala trofej Evonne Goolagongová Cawleyová. Vďaka sobotňajšiemu triumfu si z Londýna odnáša prémiu 1,7 milióna libier. Do rebríčka WTA jej pribudne 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní si upevní post svetovej jednotky. Iba Američanka Serena Williamsová dokázala v minulosti vyhrať Wimbledon v pozícii líderky renkingu. Bartyová je štvrtou hráčkou, ktorá uspela na treťom grandslame sezóny medzi ženami i juniorkami.Pre Plíškovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v roku 2016 podľahla v dueli o titul na US Open Nemke Angelique Kerberovej. Napriek prehre s Bartyovou sa v pondelok vráti do elitnej svetovej desiatky. Plíšková nenapodobnila svoje krajanky Janu Novotnú a Petru Kvitovú, ktoré triumfovali na prestížnom turnaji. Novotnej sa to podarilo v roku 1998, Kvitovej v rokoch 2011 a 2014.Bartyová vstúpila do finálového duelu ako z partesu, dvakrát prelomila podanie Plíškovej a vybudovala si náskok 4:0. Češka uhrala svoj prvý fiftín až po desiatich minútach. Austrálčanka výborne podávala, trpezlivou hrou si vedela pripraviť dobre pozície na zakončenie výmen, účinne využívala bekhendový slajz. Plíšková pôsobila na dvorci nervóznym dojmom, nefungovalo jej prvé podanie, vo výmenách bola príliš pasívna. V piatom i siedmom geme síce zobrala Bartyovej podanie a znížila na 3:5, no Bartyová si koncovku postrážila. Prvý set zakončila čistou hrou.Aj úvod druhého dejstva bol v réžii rodáčky z Queenslandu. Za stavu 1:1 zobrala Plíškovej podanie a následne potvrdila brejk. Češka nezložila zbrane, pridala na agresivite, obmedzila počet nevynútených chýb a otočila na 4:3. Bartyová vďaka trom úderom presne na čiaru vyrovnala na 4:4. Plíšková však pokračovala v zlepšenom výkone v deviatej hre nestratila pri svojom podaní ani fiftín a dostala Bartyovú pod tlak. Aj Austrálčanka však predviedla suverénny gem na podaní. Za stavu 5:5 viedla Plíšková 40:0, Bartyová však vzápätí získala päť fifitínov za sebou, prelomila podanie súperky a išla podávať na víťazstvo na turnaji. Plíšková však kontrovala rebrejkom a vynútila si tajbrejk, v ktorom slávila úspech, keď od stavu 1:2 získala päť bodov za sebou. Druhý set získala vo svoj prospech po Bartyovej dvojchybe.Austrálčanka sa však rýchlo otriasla a na začiatku rozhodujúceho dejstva vďaka brejku v druhom geme odskočila Plíškovej na 3:0. Češka doplatila na niekoľko pokazených volejov. Bartyová dostávala Plíškovú do dlhých výmen, v ktorých naplno vynikla jej veľká zbraň - forhend po čiare. Austrálčanka už šancu na zisk prvého wimbledonského titulu z rúk nepustila. Za stavu 5:3 premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Plíškovou na 6:2." uviedla Bartyová po prevzatí trofeje Venus Rosewater Dish.Plíškovú počas slávnostného príhovoru premohli emócie. "